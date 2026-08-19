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19 de agosto del 2011. Hace 15 años

UTILIDADES DE LAS MINERAS LLEGARON A LOS S/. 6,881 MLLS

Southern Perú lideró el ranking de las mineras con mayores ganancias. Subida del 100% de precio de la plata favoreció a mineras polimetálicas como Volcan, Atacocha y Milpo. Las 18 mineras más representativas del país que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre las que no figura Antamina, obtuvieron utilidades por S/. 6,881.7 millones en los primeros seis meses del año, con lo que supera en 25% las del primer semestre del año anterior.

EFEMÉRIDES. Las 18 mineras más representativas del país que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.

En este importante aumento influyó el incremento de los precios internacionales de los metales. En efecto, en el periodo de comparación la cotización del oro subió 26%, plata 100%, cobre 32%, estaño 68%, zinc 8% y plomo 23%, destacó Daniel Mori, analista de inversiones y productos de Inteligo SAB.

Destacó que el avance de la plata favoreció a mineras polimetálicas como Volcan, Atacocha y Milpo. Mori hizo hincapié en que si bien las mineras reportaron una expansión de sus ventas (22% en promedio), en términos generales, la producción de los metales se redujo en la primera mitad de este año debido a menores leyes (unidad de medida que define la pureza de los metales) en las minas. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, la producción del oro, la plata y el cobre disminuyeron en 6.9%, 10.2% y 3.1%, respectivamente.

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19 de agosto del 2016. Hace 10 años

FERNANDO ZAVALA PRESENTA PLAN Y OPOSICIÓN RECLAMA CÓMO SE CUMPLIRÁN METAS

Presidente del Consejo de Ministros se compromete a destrabar megaproyectos por US$ 18 mil millones en dos años. Discurso omite mención a reducción del IGV y medidas para combatir la minería ilegal. No se hizo crítica alguna a Ollanta Humala.

Fernando Zavala y su Gabinete se presentaron ante el Congreso solicitando un voto claro para su investidura. Frente a las críticas de la oposición, Carlos Bruce respondió que los detalles exigidos los darán los ministros cuando acudan a las comisiones del Parlamento.

19 de agosto del 2021. Hace 5 años

COSTO DEL CRÉDITO A LAS EMPRESAS PUEDE SUBIR EN PRÓXIMOS 12 MESES

Mayor prima de riesgo y el inicio del incremento de las tasas de interés en EE.UU. marcan nueva tendencia. Recomiendan extender la duración de los financiamientos, sobre todo de corto y mediano plazo. Ya no hay predictibilidad para la rentabilidad delos proyectos de inversión como hace dos años.