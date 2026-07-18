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18 de julio del 2011. Hace 15 años

JULIO VELARDE SEGUIRÁ EN EL BANCO CENTRAL

Ollanta Humala señaló que actual presidente del BCR aceptó seguir en el cargo. Eludió confirmar si Luis Castilla será el ministro de Economía. Plantean que las AFP inviertan en infraestructura en vez de la bolsa o ‘sacar la plata al exterior’. Admite que el ‘caso Alexis’ fue un error muy grave, pero no que fuera una crisis. El presidente electo ratificó que pedirá a las mineras y al consorcio de Camisea que se pongan la mano en la billetera.

EFEMÉRIDES. Ollanta Humala señaló que actual presidente del BCR aceptó.

18 de julio del 2016. Hace 10 años

IRÁN A GASTOS Y PAGO DE DEUDAS S/ 560 MLLS. DE GRATIFICACIONES

Entidades financieras lanzan campaña para captar depósitos por S/ 240 millones. Se proyecta que el 30% de las gratificaciones otorgadas a los trabajadores se destinará a diversas alternativas de ahorro. La banca combina el pago de la tasa de interés con premios y sorteos para captar el nuevo circulante que ha ingresado a la economía.

Las personas que superan los 48 años son las más predispuestas a realizar depósitos a plazo fijo, que tienen tasas de interés de 7.6% para periodos de tres años. Si la situación mejora en los próximos meses es posible que bajen las tasas.

18 de julio del 2011. Hace 15 años

PERÚ BUSCA AMPLIAR LAS PREFERENCIAS DE ARANCELES CON GOBIERNO DE CHÁVEZ

Perú y Venezuela llevarán a cabo seis meses de negociación para lograr la suscripción del Acuerdo de Complementación Productiva y Comercial, cuya primera ronda de conversaciones será en Caracas esta semana.

Las mesas a implementar son de coordinación general; tratamiento arancelario preferencial; medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias; normas técnicas; promoción comercial y defensa comercial. Previamente a las reuniones de las mesas de negociación, se sostendrá una reunión de coordinación entre el equipo negociador peruano y el embajador del Perú en Venezuela.