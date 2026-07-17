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Redacción Gestión
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¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

17 de julio del 2025. Hace 1 año

MÁS PERSONAS OBTIENEN CRÉDITOS INFORMALES QUE EN LA BANCA

Solo el 20.8% accede a un préstamo del sistema financiero, pero la mayor parte (26.5%) se financia en entidades no supervisadas, proveedores, ONG, familiares y terceros, y mediante el “gota a gota”. y otras empresas financieras, y seis de cada 10 tienen fácil acceso a dinero extra en un lapso de 30 días, lo que refleja resiliencia económica.

LEER TAMBIÉN: Poder Judicial declara inaplicable ley que regulaba a las ONG

17 de julio del 2025. Hace 1 año

PETROPERÚ CRITICA LABOR DEL BCR Y CUESTIONA POR QUÉ NO BAJA MÁS LA TASA DE INTERÉS

Alejandro Narváez argumentó que les permitiría financiamiento “más barato” Analistas cuestionan las declaraciones del presidente de la petrolera estatal. Además, durante su presentación, el funcionario insistió que no irán por “salvataje” o “rescate”financiero, sino por reperfilamiento de deudas.

EFEMÉRIDES. Analistas cuestionan las declaraciones del presidente de la petrolera.
EFEMÉRIDES. Analistas cuestionan las declaraciones del presidente de la petrolera.

17 de julio del 2025. Hace 1 año

MEF RETROCEDE Y YA NO HARÁ CAMBIOS A LAS REGLAS FISCALES

Según las reglas fiscales vigentes en el país, el “techo” del déficit fiscal para este año es de 2.2% del . Es decir, en términos muy sencillos, si bien el gasto del Gobierno puede ser mayor a sus ingresos, se establece unlímite “saludable”.

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