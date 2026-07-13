¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

13 de julio del 2011. Hace 15 años

CON SUELDO DE S/ 600 YA SE TIENE HIPOTECA

Se financian créditos en soles hasta en 25 años y a tasa de interés fija. Préstamos se otorgan hasta por un millón de dólares. En el estrato C es donde hay más demanda insatisfecha. Bancos esperan muchísimo prepago de créditos este mes.

Entidades financieras no perciben freno en la demanda de créditos hipotecarios. En los primeros cinco meses del año se desembolsaron S/ 387 millones de la nueva modalidad del crédito Mivivienda. Las inmobiliarias esperan que haya mayor reducción de las tasas de interés.

EFEMÉRIDES: Bancos esperan muchísimo prepago de créditos este mes.

13 de julio del 2016. Hace 10 años

LAS VENTAS INTERNAS NO DESPEGAN, CAE INGRESO POR EL IGV

Recaudación del IGV interno disminuyó 5.1% en junio. En lo que va del año, solo en abril registró resultados positivos, lo cual indica que la demanda interna sigue débil. La recaudación del IGV total alcanzó los S/ 4,164 millones en junio de este año, lo que significó una caída real de 5.6% con relación al mismo mes del 2015.

Esta caída se explica, según la Sunat, por los menores ingresos provenientes del IGV tanto interno, como a las importaciones. En el primer caso, la recaudación cayó 5.1% en junio y en el acumulado del semestre viene cayendo en 2.9% (ver tabla).

13 de julio del 2021. Hace 5 años

SE ACENTÚA CAÍDA DE DEPÓSITOS A PLAZO PESE AL ALZA DE TASAS

Descenso alcanza a cuentas en dólares y soles En mayo tuvieron una reducción anual de 13.5%. Ante desaceleración de la actividad económica, las familias buscan liquidez con el retiro de sus ahorros. Igualmente, incertidumbre política impulsa a las personas a retirar dinero para comprar dólares o ‘guardarlo bajo el colchón’.