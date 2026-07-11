¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

11 de julio del 2011. Hace 15 años

HUMALA TENDRÁ S/ 30 MIL MLLS. EN LA CAJA FISCAL

Cash corresponde al Gobierno Central y a las regiones. Planilla del Estado es 40% del gasto total. Caja Policial Militar está quebrada y este año el Estado le dará S/ 1,000 millones. El 49% de peruanos cree que la economía mejorará en un año. El ministro de Economía, Ismael Benavides, considera que Kurt Burneo y Félix Jimenez son buenos académicos pero se necesita un shock de confianza.

11 de julio del 2016. Hace 10 años

EN DOS AÑOS SE VERÁN EFECTOS DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS

A partir de hoy, el próximo presidente del Consejo de Ministros dialogará con partidos para buscar consensos mínimos. Kuczynski plantea que haya señales con el fujimorismo para trabajar en el Congreso. Zavala cuestiona cambios a ley de las AFP. Tal como estaba previsto, el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, confirmó que Fernando Zavala será su primer presidente del Consejo de Ministros.

El próximo titular de la PCM dijo que se reunirá con el futuro Gabinete para fijar las metas del plan a los100 días, a los dos años y qué espera dejar a los cinco años de Gobierno.

11 de julio del 2016. Hace 10 años

SEDAPAL QUIERE ADELANTAR 4 PROYECTOS POR US$ 350 MLLS

Para Ramón Huapaya, gerente general de Sedapal, se debe continuar con el plan del alza de las tarifas porque en este quinquenio se ocuparán en enfocar sus proyectos no solo en ampliar la cobertura, sino que se tendrá más ahínco en el cuidado del recurso.

“Como ahora el agua subsidiada es por consumo, mucha gente con capacidad de pago recibe subsidio. La actual tarifa no está diferenciada, entonces eso hay que repensarlo. Estamos trabajando con Sunass para ese efecto.