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Redacción Gestión
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¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

10 de julio del 2025. Hace 1 año

ARANCELES AL COBRE ACENTUARÍAN PRESIÓN A LA BAJA DEL DÓLAR

, prevalece la proyección de que la demanda global se sostendrá y favorecerá sus exportaciones y, por tanto, a monedas como el sol. Hasta el 1 de agosto, cuando entrarán en vigor los gravámenes, compras del commodity repuntarán, contexto en que el dólar descendería desde el nivel actual de S/ 3.55 a S/ 3.50.

10 de julio del 2025. Hace 1 año

AREQUIPA, LA LIBERTAD, CUSCO E ICA EN ALERTA POR ESCALAMIENTO DE PROTESTAS

Las cámaras de comercio regionales ya observan algunos perjuicios iniciales en sus cadenas económicas. La situación podría complicarse, según informaciones que manejan.

En ese escenario, . Son varias las regiones que ya reportan afectaciones a sus cadenas económicas por la radicalización de las protestas de mineros que buscan la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), usado como un camuflaje por los mineros ilegales. Incluso, advierten de las consecuencias de escalamientos.

EFEMÉRIDES: Protestas de mineros que buscan la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera.
EFEMÉRIDES: Protestas de mineros que buscan la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera.

10 de julio del 2025. Hace 1 año

TRES DE CADA 10 LIMEÑOS CAMBIARON UNA MARCA PERUANA POR OTRA ASIÁTICA

Categorías con una mayor sustitución de la oferta local por la asiática son cuidado personal (36%), alimentos (16%) y limpieza del hogar (14%). El 52% de los compradores es mujer y el 48% es hombre. Por edades, son más centennials y millennials. Desde fines de la década del 2000, y ese vínculo facilitó el ingreso de toda su oferta de retail al canal tradicional y moderno.

Así, el comercio local viene experimentando varias transformaciones, según el reporte “Productos chinos: el nuevo horizonte del consumidor peruano 2025”, de Ipsos Perú. Javier Álvarez, director senior de Tendencias del Consumidor de la empresa de investigación, señaló que el 74% de limeños afirmó que compra productos asiáticos.

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