Luego de la clausura de Arena 1 Park (San Miguel), One Entertainment anunció que el concierto de Gorillaz en Lima se desarrollará en Lurín Live. La fecha se mantiene intacta: lunes 23 de noviembre a las 9:00 pm.

La noticia tomó con sorpresa a los fanáticos de Gorillaz, dado que ahora deberán trasladarse en día laboral hasta el kilómetro 32 de la Panamericana Sur — Puente San Pedro, al no estar disponible el recinto de la Costa Verde.

Desde One Entertainment detallaron que el concierto de Gorillaz se trasladó a Lurín Live porque es el único espacio que garantiza la capacidad requerida, y no se tomó en cuenta un estadio de fútbol porque la UNMSM y el Nacional ya tienen eventos programados.

Respecto a las dudas por un eventual cambio de fecha para el concierto de Gorillaz, señalaron que se confirmó hace 11 meses y los vuelos, hoteles y logística del staff y la banda ya están pautados.

Gorillaz, la mítica banda creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett llega a Lima. Foto: AFP / THOMAS SAMSON

Buses disponibles

One Entertainment enfatizó que existen 5 rutas de transporte público y formas múltiples de interconexión para llegar a Lurín Live —como el Metropolitano y Línea 1—, aunque adelantaron que facilitarán el traslado con una agencia privada.

“Se coordinará con una agencia de transporte privado para facilitar el transporte ida y vuelta del público asistente al show”, relataron en Instagram.

Desde Ticketmaster —encargada de la distribución comercial de entradas— enfatizaron a Gestión que One Entertainment velará por la oferta de buses particulares para transportar desde Lurín a diversos puntos de Lima a los asistentes.

De momento, en la plataforma de Ticketmaster solo se ofrecen pasajes para el bus de retorno desde Lurín Live a Lima. El precio del boleto es de S/ 12,00, y tendrá como puntos de retorno al Puente Benavides, Puente Javier Prado y Puente Santa Anita. La venta está disponible desde este jueves 22 de octubre.

Más entradas para Gorillaz

La boletera indicó a este diario que también se puso a disposición del público un lote adicional de entradas para el concierto de Gorillaz en Lurín.

Al cierre de esta nota, las tres zonas (Platinum, VIP y General) están disponibles, con precios que oscilan desde S/ 199 a S/ 399.

En caso de que una persona que adquirió su entrada para Gorillaz no pueda asistir por el cambio de sede del concierto, Ticketmaster ya envió información al correo del que se realizó la compra para proceder con la devolución de dinero.

Aquellos que tengan su entrada física y requieran la devolución, podrán acercarse a los módulos de Ticketmastar o con su fan support en la web.