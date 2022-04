¿Quiénes administran mejor su dinero? Un estudio de la organización Rave Reviews analiza cómo estos grupos, Centennials y Millennials, manejan sus finanzas personales, es decir cómo estructuran su presupuesto, ahorran y gastan de su dinero. Te sorprenderás con el resultado.

El estudio How Gen Z Is Confronting Their Financial Fears (Cómo enfrenta la Generación Z sus miedos financieros) revela que a pasear de ser menores, los centennials administran mejor sus finanzas personales.

Y es que llevar de una manera adecuada nuestro presupuesto, nos va a permitir tener una buena salud financiera y alcanzar nuestras metas u objetivos. Aquí todos los detalles:

¿QUIÉNES SON LOS MILLENNIALS Y CENTENNIALS?

Millennial o generación Y

Personas nacidas entre los años 1980 y 1995.

Ajenos a las guerras, conflictos bélicos o crisis económicas.

Se desarrollaron en el auge de la comunicación digital: internet, telefonía móvil y redes sociales.

En el trabajo, prefieren laborar en equipos y realizando un trabajo híbrido. Por lo general, su estancia en una empresa no es muy larga, ya que siempre están buscando superar sus expectativas.

Corresponden al 22,4 % de la población mundial.

Centennials o generación Z

Nacieron después de 1996.

Se caracterizan por ser nativos digitales, pues llegaron cuando ya existía el Internet.

Se sienten cómodos con la tecnología y los medios sociales.

Se estima que corresponden al 23,7 % de la población mundial.

Su exposición al mundo virtual era habitual.

En el ámbito laboral, algunos recién empiezan, mientras otros, tienen un poco más de tiempo. Estos últimos buscan obtener beneficios extrasalariales y generar ingresos adicionales.

Asimismo, debe haber un encaje entre sus valores y los de la empresa en la que trabajan para que se sientan a gusto con su lugar de trabajo.

CENTENNIALS VS MILLENNIALS: ¿QUÉ GENERACIÓN ES MEJOR EN SUS FINANZAS PERSONALES?

El estudio realizado por la organización Rave Reviews indica que los centennials son la generación que mejor administra sus finanzas personales. ¿A qué se debe? A la diversidad de herramientas que tienen para cuidar su cuidar e invertir su dinero.

Esa generación está mejor educada en temas financieros debido a que son más autodidactas, poseen más información a su alcance gracias al internet y aprenden de los errores económicos de sus mayores.

Se trata de una generación consciente de la importancia del ahorro, la elaboración de un presupuesto, la protección ante posibles estafas y fraudes, etc. Suele ser una generación que, por ejemplo, compara precios y busca la mejor opción, mientras que los millennials suelen apegarse más por negocios de “cercanía” y “confiables” independientemente de los costos. Esto lo han aprendido de sus generaciones antecesoras y si bien no han vivido las mismas situaciones, eso los ha ayudado a tomarlos como referentes y evitar cometer las mismas fallas en temas de finanzas personales.

89% de los centennials, en edades entre 17 y 25 años, se sienten seguros de tomar decisiones asociadas a su dinero.

64% de los centennials está investigando, revisando diversas herramientas e información para planear sus finanzas y su plan de ahorro.

Este estudio también muestra que los centennials han adquirido un poder de compra de entre 29 mil y 142 mil millones de dólares, en diversas industrias de todo el mundo. Pero ¿De dónde viene este poder de compra? Precisamente, de sus emprendimientos, empleos, o trabajos como freelance.

En cuanto a los millennials, de acuerdo al estudio, el 25% gasta más de lo que gana. Y el 40% ha gastado de más o se han endeudado solo para mantenerse al día con sus vidas sociales.

Un 72% de los miembros de la Generación Z piensa que el costo es el factor más importante al realizar una compra. Son más organizados al realizar una compra. Ya que, previamente investigan, hacen comparaciones y se preparan para realizar una compra inteligente.

¿A QUÉ EDAD BUSCAN INFORMACIÓN FINANCIERA LOS CENTENNIALS?

Edad promedio de los miembros de la Generación Z que comienzan a investigar la planificación financiera desde los 13 años.

