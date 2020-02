Siete recomendaciones para que las organizaciones atraigan a los trabajadores del futuro

Confíe en el personal para tener prácticas de home office: Los trabajadores del futuro buscan flexibilidad, por lo que trabajar siempre en una oficina o cubículo no necesariamente va a funcionar con las nuevas generaciones. El lugar de trabajo deberá ser un sitio que le acomode y le resulte práctico, siempre con conexión a Internet.

: Un líder entiende que la energía y la productividad de las personas no es estándar. Los colaboradores saben que tienen que cumplir con los resultados esperados y no necesariamente con un horario de 9 a 6.

No prohíba el acceso a páginas web o redes sociales: En un mundo cada vez más conectado, el trabajador se comunica por cualquier vía (Facebook, WhatsApp, etc) ya sea con sus colegas, clientes o proveedores. Limitar la comunicación no es una opción y menos a páginas web donde puedan adquirir nuevos conocimientos.