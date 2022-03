¿Quieres ahorrar pero no puedes? Si en algunas ocasiones te has propuesto a cumplir tus más anhelados sueños como tener tu casa propia, un auto, ahorrar para la universidad de tus hijos o unas merecidas vacaciones, y la suerte no te ha acompañado, eso podría ser porque no tiene una adecuada educación financiera.

Los sueños que tanto anhelas se pueden cumplir siempre y cuando hagas un correcto uso de tus recursos económicos y, para ello, debes tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar gastar el dinero en cosas innecesarias o que más adelante te compliquen al momento de ahorrar.

Pero así como existen personas que gastan sus ahorros de forma innecesaria hay quienes no consiguen dar el primer paso para ir ajuntado sus ingresos por más mínimo que estos sean, pero que con tiempo podrían ver resultados positivos.

La mayoría de personas deciden ahorrar de a pocos en bancos, cajas municipales o en distintas modalidades con el objetivo de ver incrementar su dinero; sin embargo, existe un método que quizás pocos conocen y que ayudará en tus finanzas.

¿QUÉ ES EL MÉTODO DEL 1% PARA AHORRAR?

Si quieres ahorrar cierta cantidad de tus ingresos para cumplir tus planes a futuro, lo único que debes aplicar es el método del 1%.

El portal businessinsider dio a conocer la estrategia del 1% esencial para que cualquier persona que le cuesta mucho ahorrar pueda dar el primer paso y cumplir con sus objetivos trazados o para quienes lo han intentado pero no tuvieron buenos resultados.

Aunque pueda parecer complicado esta fórmula servirá para empieces a ahorrar y no fracases en el intento. Es decir, podrás ir ahorrando de forma creciente y tu dinero mes a mes irá incrementando lo que te resultará muy beneficioso.

¿CÓMO FUNCIONA LA FÓRMULA DEL 1% DE AHORRO?

Si ya tomaste la decisión de ahorrar y quieres aprender esta fórmula lo único que debes hacer es seguir correctamente los tres pasos que aquí te pasamos a detallar.

Paso 1:

Lo primero que debes realizar es tener un presupuesto y para ello puedes ayudarte con una tabla de Excel o usar alguna aplicación en el celular que te ayude a ahorrar y controlar tus gastos. Con esto sabrás cuáles son tus ingresos y egresos para que puedas determinar lo que usarás para tus gastos mes a mes y la cantidad que podrías ahorrar.

Cuanto tengas listo tu presupuesto debes mantenerlo mínimo 3 meses para que tengas información fiable. Los más arriesgados deciden no hacer ese paso e ir directamente al método del 1% , pues, tu economía no notará la diferencia si le restas esa cantidad cada mes.

Paso 2:

El ahorro. Como su nombre lo dice, debes empezar a ahorrar el 1% de tus ingresos; es decir, de lo que ganas mensualmente debes restarle esa cantidad. Si bien la cantidad no es mucha será el primer paso y el punto de partida para unas finanzas adecuadas.

Una vez que separaste el 1% debes colocarlo en una cuenta corriente distinta a la que siempre usas o donde recibes tus salarios. También puede ser una cuenta remunerada o una de ahorros. Lo que si debes tener en cuenta es que esta cuenta no debe cobrar comisiones, pues, restaría tus ahorros.

Paso 3:

En este paso verás tus ahorros crecer, pues, la cifra que mes a mes guardaste no te generó ninguna preocupación. Estando aquí también podrías aumentar un 1% la cantidad que ahorras cada mes. Por ello, si has ahorrado de manera mensual 100 soles, al próximo mes tendrás que ahorrar 101 soles. Otra forma de ahorrar en esta etapa es que ya no sea de 1% sino que aumente a 5%.

De esta manera podrás ver un ahorro mes a mes y continuar en esa línea te ayudará a cumplir tus sueños. También hay que indicar que los especialistas han señalado que una persona debe ahorrar entre el 10% y 20% de sus ingresos mensualmente.