Pronto, Tinder y sus rivales transformaron el cortejo. Un informe publicado el año pasado por el Centro de Investigaciones Pew reveló que el 30% de los adultos estadounidenses había utilizado un servicio de citas en línea, incluida más de la mitad de los que tenían entre 18 y 29 años. Una de cada cinco parejas de esa edad se había conocido a través de un servicio de este tipo.

El uso se disparó durante la pandemia, ya que los solteros solitarios encerrados buscaban pareja. La capitalización bursátil de Bumble, rival de Tinder, se disparó hasta los US$ 13,000 millones en su primer día de cotización en febrero de 2021. Ese mismo año, el valor de Match Group, propietaria de Tinder, Hinge y otros servicios de citas, alcanzó casi los US$ 50,000 millones.

En la actualidad, casi 350 millones de personas de todo el mundo tienen una aplicación de citas en su teléfono, frente a los 250 millones de 2018, según Business of Apps, una firma de investigación. En junio, el gobierno de Tokio anunció incluso que lanzaría su propia aplicación para emparejar a los solteros de la ciudad.

Sin embargo, últimamente las citas en línea han perdido chispa. Las aplicaciones se descargaron 237 millones de veces en todo el mundo el año pasado, frente a los 287 millones de 2020. Según Sensor Tower, otra empresa de investigación, el número de personas que las utilizan al menos una vez al mes ha disminuido de 154 millones en 2021 a 137 millones en el segundo trimestre de este año.

El 7 de agosto, Bumble anunció un crecimiento de los ingresos de solo el 3% interanual en el trimestre de abril a junio, y rebajó su previsión para todo el año al 1-2%. Sus acciones se desplomaron un tercio en las operaciones posteriores al cierre. El 30 de julio, Match Group comunicó que sus ingresos en el mismo trimestre habían crecido solo un 4%.

El valor de mercado de ambas empresas se ha desplomado desde la salida a bolsa de Bumble. Esto refleja la creciente desilusión de los usuarios con las aplicaciones de citas, la menor disposición a pagar por ellas y el creciente interés por las alternativas fuera de línea.

Empecemos por la desilusión. Las aplicaciones que antes eran divertidas se han convertido para muchos en fuentes de frustración. Los efectos de red que al principio impulsaron servicios como Tinder, en el que una oferta cada vez más amplia de parejas atraía a más usuarios, ahora los han convertido en exasperantes. Los usuarios se quejan de pasar horas buscando entre decenas de miles de perfiles.

La mitad de las mujeres encuestadas por Pew afirmaron sentirse abrumadas por la cantidad de mensajes que recibían. No ayuda que el 84% de los usuarios de Tinder sean hombres. También lo son el 61% de los de Bumble, que está dirigido a mujeres. Muchos usuarios también temen las estafas.

Los adultos más jóvenes desconfían cada vez más de las aplicaciones. Una encuesta encargada el año pasado por el sitio de noticias Axios reveló que solo una quinta parte de los estudiantes universitarios estadounidenses las utilizaban al menos una vez al mes.

“No es divertido, es muy superficial y, además, es agotador”, se lamenta un joven influente en TikTok, una aplicación de videos cortos. “Ya lo he superado”, resume Wunmi Williams, una joven de 27 años que, tras años de deslizar la pantalla y hacer “match”, ha sido incapaz de encontrar pareja a través de una aplicación de citas.

Como muestra de la creciente desesperación, el Pacto Matrimonial, un evento anual en el que los participantes son emparejados con un cónyuge “de reserva” en caso de que fracasen sus futuras iniciativas románticas, se ha extendido a 88 campus universitarios de Estados Unidos.

Todo esto ayuda a explicar por qué los desarrolladores de aplicaciones de citas se esfuerzan por convencer a los usuarios de que desembolsen dinero, la segunda razón de sus resultados mediocres. En un esfuerzo por aumentar sus márgenes, las aplicaciones de citas han estado vendiendo actualizaciones de pago para complementar sus escasos ingresos por publicidad.

Hinge tiene un canal separado con perfiles populares que cree que te pueden gustar, pero te exige que pagues US$ 3.99 por una “rosa” antes de poder chatear con esas personas. Los planes de pago de Tinder van desde los US$ 17.99 al mes (que te permite hacer “swipes” ilimitados y cambiar de ubicación) hasta los US$ 499 al mes (que te permite ver los perfiles más populares de la aplicación y enviar mensajes a usuarios con los que no has hecho “match”).

Una sensación de repulsión

Puede que las citas en línea ya no parezcan desesperadas, pero a los usuarios parece preocuparles que pagar por ellas pueda serlo. El porcentaje de personas dispuestas a gastar dinero en aplicaciones de citas ha ido disminuyendo.

Los usuarios de pago de Tinder han disminuido durante siete trimestres consecutivos. Los hombres son más propensos a desembolsar, lo que puede estar empeorando la sensación común entre las mujeres de que las bombardean con mensajes en las aplicaciones.

Sin embargo, quizá la mayor amenaza para el futuro de las aplicaciones de citas sea la creciente proporción de solteros que buscan el amor fuera de internet. El año pasado algunos empezaron a llevar un anillo de color aguamarina, fabricado por una empresa emergente llamada Pear, para mostrar su disposición a ser cortejados. Thursday, una empresa que organiza eventos en persona para solteros, ha ampliado su servicio a casi 30 ciudades, de Estocolmo a Sídney. Su aplicación solo funciona los jueves, que es cuando se celebran los eventos.

El romanticismo no se limita a los bares. Los clubes de corredores se han convertido en un lugar de encuentro para deportistas. También las clases de cocina se han convertido en un lugar para buscar pareja, dice Julia Hartz, jefa de Eventbrite, una plataforma de venta de entradas.

La asistencia a sus eventos para solteros aumentó un 42% entre 2022 y 2023. “Estás estrechando lazos con alguien, estás viviendo una experiencia, aunque no sea el amor de tu vida”, dijo Casey Lewis, bloguera de cultura juvenil, sobre este tipo de eventos.

Las aplicaciones de citas buscan formas de atraer de nuevo a los usuarios. Algunas esperan darle un toque picante con la inteligencia artificial (IA). Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble, opinaba hace poco que el futuro del noviazgo podría consistir en que el robot de inteligencia artificial de una persona tuviera “citas” con el de otra. Una nueva aplicación, Volar, ha empezado a ofrecer precisamente eso.

Con el tiempo, la sociedad podría estar dispuesta a dejar la búsqueda de pareja en manos de las máquinas, pero es difícil imaginar que esta estrategia vaya a dar sus frutos. Un enfoque más fructífero para las aplicaciones de citas podría ser centrarse en mercados más reducidos. Grindr, una aplicación para hombres homosexuales, sigue creciendo rápidamente.

Lo mismo ocurre con Feeld, dirigida a los poliamorosos. En los últimos años, Match Group ha lanzado aplicaciones dirigidas a personas homosexuales (Archer), padres solteros (Stir), minorías étnicas (BLK, Chispa) y esnobs (The League). Los ingresos de esta cartera de marcas crecieron un 17% interanual en el segundo trimestre de 2024.

Además de ofrecer un grupo más reducido de socios, estas aplicaciones también sirven de comunidad para personas con ideas afines. Grindr, por ejemplo, actúa como guía de viajes para turistas que buscan bares gays y como centro de información sobre el VIH.

La empresa afirma que su usuario promedio envía 50 mensajes al día, más o menos lo mismo que WhatsApp, un servicio de mensajería. Su éxito en este sentido podría explicar por qué Lidiane Jones, la directora ejecutiva de Bumble, ha dicho que quiere que su empresa sea conocida como una “compañía de conexiones, en lugar de una compañía de citas”. Lograr semejante cambio de marca puede ser complicado. Pero el amor nunca ha sido un negocio fácil.