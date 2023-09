El nuevo plan anunciado el viernes, llamado Tinder Select, solo se ofrece a menos del 1% de los usuarios de Tinder que se encuentran entre los más activos de la aplicación, señaló la compañía.

Por casi US$ 6,000 al año, los usuarios podrán acceder a nuevas funciones, como búsquedas, coincidencias y conversaciones “VIP”, que actualmente no se ofrecen con sus planes de pago existentes, agregó, sin proporcionar más detalles.

Tinder dijo que abrirá las solicitudes para Tinder Select de forma continua. La aplicación ofrece otros tres niveles de suscripción a partir de US$ 24.99 al mes, según su sitio web.

“Sabemos que hay un subconjunto de usuarios activos y altamente comprometidos que priorizan formas más efectivas y eficientes de encontrar conexiones”, dijo el director de producto de Tinder, Mark Van Ryswyk , “y por eso realizamos extensas pruebas y comentarios con esta audiencia durante los últimos meses para desarrollar una oferta completamente nueva”.

La empresa matriz de Tinder, Match Group Inc., tiene experiencia con suscripciones de alto precio para algunos usuarios. En 2022, compró The League, una aplicación de citas solo por invitación dirigida a “solteros ambiciosos y orientados a su carrera”.

The League tiene un plan VIP que cuesta US$ 1,000 a la semana. La empresa dijo anteriormente que el éxito de la suscripción de alto precio de The League hizo que Match Group se replanteara cómo podría dirigirse a “usuarios con altas intenciones” en sus otras aplicaciones como Tinder.

El presidente de Match Group, Gary Swidler , dijo en una conferencia de Citi este mes que espera que Tinder Select solo atraiga “una cantidad relativamente pequeña de nuevos usuarios de pago”, pero afirmó que tendrá un impacto significativo en los ingresos. Los actuales “usuarios avanzados” de Tinder (el 10% de los usuarios que más tiempo pasan en la aplicación) contribuyeron con un promedio del 53% del tiempo total destinado este año, según la firma de investigación Apptopia.

El director ejecutivo de Match Group, Bernard Kim , ha calificado las costosas suscripciones como “fruta madura” para equipararse a los planes más caros que ofrecen sus rivales. Este año, la compañía también comenzó a ofrecer suscripciones semanales, lo que la ayudó a hacer frente a un crecimiento de los ingresos más lento y negativo. En el mismo período también lanzó en todo el mundo un plan prémium de US$ 60 para Hinge, su aplicación de citas popular entre la generación Z. Match Group también es propietario de OKCupid y Match.com.

El número de suscriptores de la empresa ha disminuido en cada uno de los tres últimos trimestres, pero ha logrado aumentar los ingresos promedio por usuario en términos interanuales, registrando recientemente el mayor incremento en ocho trimestres, según datos recopilados por Bloomberg.

Durante los resultados del segundo trimestre en agosto, la empresa superó las estimaciones de ingresos y elevó sus perspectivas para el tercer trimestre, citando el crecimiento de Tinder y la aceleración de los ingresos que superaron las expectativas internas. En lo que va del año, las acciones no han subido, en contraste con el alza del 13% del índice S&P 500 en el mismo período.

Los analistas de JPMorgan Chase & Co. elevaron la semana pasada su precio objetivo para las acciones de la empresa y la actualizaron a la mejor opción, citando la oportunidad de crecimiento en el gasto en citas en línea.

“Esperamos que las tendencias de pago de Tinder mejoren a medida que la atención pase de la optimización de precios al producto y el compromiso. Creemos que la mejor (y tal vez la única) manera de cambiar la tendencia en el sentimiento de citas en línea es que los usuarios de pago de Tinder se estabilicen y, en última instancia, vuelvan a crecer”, escribieron los analistas dirigidos por Cory Carpenter en una nota.

