Los analistas liderados por Samik Chatterjee recortaron de US$ 235 a US$ 230 por acción su precio objetivo para la compañía más grande del mundo en una nota emitida el viernes, diciendo que las medidas drásticas de China sobre el uso del iPhone se producen en momentos en que la competencia se intensifica en el mayor mercado extranjero de Apple, donde la empresa local Huawei Technologies Inc. lanzó recientemente su modelo insignia, Mate 60 Pro.

“Las restricciones harán que sea más difícil para Apple seguir generando ganancias de su participación en el mercado local”, escribieron.

Sin embargo, sostienen que el plan de China de ampliar la prohibición del uso de iPhone por parte de empleados del Gobierno y de empresas estatales probablemente no tendrá un impacto material en las ventas, ya que restricciones anteriores no han afectado considerablemente el comportamiento del consumidor.

Apple por debajo del nivel técnico clave | Acciones por debajo del promedio móvil de 100 días después de una caída de dos días

Las acciones de Apple subían un 1% el viernes, tras una caída de dos días que borró casi US$ 200,000 millones de valor de mercado.

Los comentarios de JPMorgan se produjeron al tiempo que Citigroup Inc. anuló una vigilancia de catalizador alcista de 90 días sobre la acción. “Consideramos el reciente flujo de noticias sobre China y el lanzamiento del Huawei Mate 60 como un riesgo importante para la acción”, según analistas dirigidos por Atif Malik .

El desempeño de las acciones de Apple durante el resto del año depende ahora del lanzamiento del iPhone 15 la próxima semana, dijo JPMorgan. Pero incluso si los inversionistas se vuelven más optimistas sobre las ventas del iPhone después del evento, cualquier alza de las acciones se verá limitada por su repunte del 38% en lo que va del año, dijeron los analistas.

