Si bien las app de citas no es la forma más popular de conseguir pareja en nuestro país—como ocurre ya en Reino Unido— hay una tendencia en el uso de estas apps para conseguir amigos o pareja.

Según reporte de Kaspersky , durante el 2023, el uso de estas aplicaciones de citas en línea aumentó un 10% en comparación del 2022.

“Con el advenimiento del COVID, los aplicativos para encontrar pareja han tenido incremento de uso puesto que las personas estaban confinadas en sus domicilios”, explicó Alberto Gómez, gerente de operaciones de Seguridad de CANVIA .

Pero ¿Cuáles son las más usadas? De acuerdo a Kaspersky las app de citas que usan los peruanos son Tinder , Mamba y Bumble.

Además, expertos consultados a este medio señalan que es más común ver este tipo de amistad o amor en línea, en zonas turísticas, ya que viajeros visitan a otros países para conocer a nuevas personas o tener amistad mientras duren sus vacaciones.

Sin embargo, Kaspersky ha reportado amenazas que sufren los peruanos al usar estas app de citas.

¿Cuáles son los peligros de conseguir pareja en apps de citas?

Un estudio realizado por Kaspersky, empresas de ciberseguridad, reveló que el 51% de los peruanos usan app de citas para conseguir pareja y amigos (as).

Sin embargo, entre las amenazas más comunes que se toparon los usuarios peruanos al buscar su “media naranja” en internet fueron los perfiles falsos (23%), robo de identidad (25%) y archivos maliciosos (32%)

Eduardo Chavarro, director del grupo de Respuesta a Incidentes y forense digital en Kaspersky, sostiene que e stas personas mal intencionadas tratan de ganarse la confianza de sus víctimas a través de estas app de citas con la finalidad de extorsionarlos.

“Utiliza tu información privada para chantajear y te amenazan con hacerlo público si no pagas una buena suma de dinero ” , explicó Chavarro a Gestión.

Dicha amenaza se le conoce como el “ doxing” , y el 19% de peruanos reveló que lo ha sufrido.

Respecto a los perfiles falsos, el experto aseguró que muchos de ellos tiene relación con las estafas y el robo de identidad a la afectación de terceros. “La información que tú nunca has declarado permanecerán en Internet con tu nombre” , dijo Chavarro.

Además, alertó que dichas actividades maliciosas en apps de citas se están convirtiendo en una oportunidad para los criminales. “ Buscarán convencerlos para encontrar en un sitio privado y generar otro tipo de amenazas más graves como robos, secuestros hasta asesinatos”.

Y es que, la Embajada de Estados Unidos en Colombia ya han comprobado que los homicidios están relacionados al uso de app de citas en línea, comentó Chavarro.

“Debido a la forma cómo funcionan las citas en línea, por lo general las personas mienten, lo hacen con su edad, características físicas y hasta el estado civil; por ello los ciberdelincuentes, estafadores, abusadores sexuales, entre otros, se aprovechan y buscan obtener ventajas usando una mentira tras otra ”, explicó Alberto Gómez, experto en ciberseguridad.

Además, en Perú ya hubo un caso reciente de robo a través de estas app de citas. En San Miguel, un ciclista había denunciado que lo doparon para robarte S/ 70, 000. El hombre había conocido al delincuente a través de este aplicativo de cita.

Apps de citas que son menos seguras que otras

De acuerdo al estudio de Kaspersky, para utilizar Tinder y Bumble , debes otorgar acceso a estas aplicaciones a tu geolocalización.

“Una vez instalada en el smartphone, toma control de tu geolocalización y eso le permite a cualquiera conocer dónde está tu ubicación”, dijo Chavarro.

En cambio, Mamba, Badoo, OkCupid, Pure y Feeld no requieren acceso obligatorio a los datos de ubicación.

Otra indicador de vulnerabilidad de dicha apps es la recuperación de la contraseña. Para Chavarro de Kaspersky hay aplicaciones que aún tienen prácticas antiguas como las contraseñas en texto claro, es decir, que no tiene mayor complejidad ya que no te pide digitar símbolos o números.

Y es el caso de Mamba y Badoo , que envían un correo electrónico con una contraseña de texto sin cifrar generada para iniciar sesión en su cuenta.

Respecto a la seguridad en las fotos de los usuarios, Chavarro afirmó que “hay aplicaciones que te obligan a cargar una fotografía, incluso subir documentos para garantizar tu identidad”.

Sin embargo, hay una aplicación que es más segura que el resto en cuanto a la seguridad en las fotos de perfil y es Mamba.

Esta app es la única que permite a los usuarios difuminar sus fotos de perfil de forma gratuita; es decir, sólo los usuarios aprobados por el propietario de la cuenta podrán ver la imagen original no borrosa.

Pero, ¿por qué la mayoría de app de citas no protegen los datos de los usuarios? Para Alberto Gómez, gerente de operaciones de Seguridad de CANVIA, muchas de estas aplicaciones no buscan proteger a los usuarios, ya que no realizan todas las validaciones para identificar correctamente a una persona.

“Las medidas de seguridad que se implementan en estos aplicativos son en su mayoría para proteger a las empresas que ofrecen la plataforma de citas” , dijo a Gestión, Alberto Gómez.

¿Qué medidas de seguridad deben tomar los usuarios?

El director de respuesta a incidentes digita en Kaspersky , Eduardo Chavarro, compartió cinco medidas de seguridad para los usuarios que buscan el amor vía apps:

Hazle caso a tu instinto: Tener desconfianza en línea puede ayudarte a mantenerte a salvo. Date tiempo para conocer bien a las personas que conoces en el ambiente digital ya que muchos pueden aparentar ser lo que no son. Si algo te incomoda, abandona la conversación.

Verifica la configuración de privacidad en la app de citas de tu preferencia para asegurarte de que tu información confidencial, como la dirección de tu casa o el lugar de trabajo, no se haga pública.

No compartas tu número de teléfono o el identificador de una aplicación de mensajería: Es más seguro usar las plataformas de mensajes integradas de la app, por lo menos hasta que estés seguro de que puedes confiar en la persona con la que estás comenzando a chatear.

No utilices tus credenciales de redes sociales para acceder a tu perfil en la app de citas, ya que revelar demasiada información puede utilizarse para mal. Esto aplica, incluso, si tienes restricciones de privacidad en tus otras redes.

Comparte con una persona de confianza tus planes de reunirte con tu match en línea, al que proporcionarán información como el perfil de la persona, número de teléfono y detalles del lugar de encuentro. Para mayor seguridad, comparte tu ubicación geográfica a través de tu celular.

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Periodista digital con foco en carreras del futuro, tecnología, startups e internacionalización de empresas. Exredactor de Economía en Diario El Gobierno. Desde el 2023 es parte de Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.