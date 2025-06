Pero, ¿cómo se evalúan los perfiles? ¿Qué tipo de publicaciones pueden jugar en tu contra? ¿Y cómo puedes revisar tu huella digital antes de solicitar una cita en la embajada?

Conversamos con el periodista tecnológico Jesús Véliz, y con el especialista en ciberseguridad Jorge Zeballos, quienes explican cómo los gobiernos pueden analizar el historial digital de los solicitantes mediante inteligencia artificial, algoritmos y herramientas de big data.

¿Qué pueden ver de ti con solo tu usuario?

“Hoy hay sistemas que permiten chequear publicaciones personales, aplicar algoritmos con palabras clave, y analizar tendencias sobre tu orientación política o adhesiones ideológicas”, explicó Véliz a Gestión.

Zeballos coincidió: “Desde hace más de una década, los funcionarios de inmigración usan redes sociales para investigar a los solicitantes. Esta práctica se ha intensificado, y los filtros pueden activarse cuando detectan comportamientos no compatibles con los valores del país”.

Las publicaciones públicas en redes como Facebook, X (antes Twitter), Instagram o LinkedIn pueden ser rastreadas por bots o “crawlers” que detectan patrones de comportamiento.

“Estados Unidos puede usar estas herramientas para evaluar si tus publicaciones tienen un impacto negativo contra el país, su modelo político o sus aliados estratégicos”, indicó Véliz.

X, antes Twitter, es una de las redes sociales donde más se realizan críticas políticas. (Foto de ARCHIVO) Logo de la red social X (antigua Twitter)

La famosa huella digital

La huella digital es el rastro que dejamos en Internet cada vez que usamos redes sociales, navegamos, publicamos contenido o incluso interactuamos con otros usuarios. No solo incluye nuestras fotos, comentarios o publicaciones, sino también nuestros likes, búsquedas, y el tipo de temas sobre los que opinamos.

“Cada vez que colocas algo en Internet, generas un antecedente de lo que piensas y crees. Incluso si fue hace 15 años”, señala Véliz.

Según el especialista, los algoritmos pueden identificar patrones de lenguaje, emociones, ideologías o temas sensibles que se repiten con el tiempo. No importa si hoy piensas distinto: tu historial puede mostrar lo contrario.

Por su parte, Zeballos explica que “una publicación eliminada puede seguir almacenada en caché o ser encontrada si fue compartida por terceros o indexada por Google”.

¿Se puede borrar el pasado digital?

Sí, pero no del todo. Jesús Véliz advierte que algunas publicaciones antiguas pueden seguir almacenadas, incluso si ya no son visibles.

“Hay páginas que almacenan versiones antiguas de Internet. También es posible que los servidores mantengan publicaciones como parte de su entrenamiento de datos”, indica.

“Los gobiernos no necesariamente acceden a servidores privados, pero sobre la data pública sí pueden aplicar algoritmos de detección”, agregó.

Por eso, se recomienda auditar tus redes periódicamente y eliminar contenido sensible: “Si ya no estás de acuerdo con lo que publicaste o si sabes que eso puede jugar en tu contra, elimínalo. No basta con hacerlo privado”.

“Volver privado un perfil no garantiza resolver el problema. En algunos casos, se interpreta como un intento de ocultamiento. De hecho, ciertos programas exigen que los perfiles estén públicos durante la evaluación”, también sostiene Zeballos.

Esta fotografía ilustrativa muestra la fotografía policial del expresidente estadounidense Donald Trump en X (anteriormente Twitter), el 24 de agosto de 2023. (Foto de Chris Delmas / AFP)

¿Qué tipo de publicaciones podrían jugarte en contra?

Comentarios ofensivos sobre EE.UU. o sus autoridades.

Apología al extremismo político o ideológico.

Teorías conspirativas sin evidencia.

Contenido homofóbico, racista o violento.

Retuits o publicaciones que, aunque fueron “broma”, generen un patrón hostil.

“Una publicación aislada puede no ser grave. Pero si hay consistencia en el tipo de contenido que compartes, se forma un perfil. Y ese perfil es lo que analiza la inteligencia artificial”, aclara Jesús Véliz.

¿Cómo hacer una autoauditoría de tus redes?

Revisa tu historial: Usa el registro de actividad de Facebook, la búsqueda avanzada de X o busca tu nombre en Google entre comillas. Filtra palabras clave: Busca términos polémicos o nombres de políticos que hayas mencionado. Depura contenido: Elimina publicaciones antiguas con posturas extremas, lenguaje ofensivo o críticas directas a gobiernos. Evita mentir: Declarar que no tienes redes si sí las usas puede levantar sospechas. Cambia tu enfoque: Publica contenido más orgánico o relacionado a tus intereses profesionales.

“Por más desconocido que seas, tu imagen pública importa. No se trata de no opinar, sino de hacerlo con fundamento. Hoy, compartir sin pensar puede cerrarte oportunidades”, concluye Véliz.

“El mundo digital no perdona. No se trata solo de lo que publicas, sino de cómo se interpreta, y quién lo analiza. Cuida tu reputación online como si fuera tu carta de presentación”, resume Zeballos.