En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza los alcances de la reciente RTF 09709-11-2025, que explica cómo se debe interpretar y aceptar el pedido de prórroga de la Administración Tributaria en el plazo de fiscalización, en donde muchas veces y sin motivación clara el fisco aduce -para aplicar esa prórroga- la existencia de “complejidad o volumen documental”.

Escuchemos este podcast para estar atentos a estas solicitudes de prórroga que invoque el fisco, y que no estén debidamente motivadas. Podríamos estar ante hechos claramente nulos según el Tribunal Fiscal.

LEA TAMBIÉN: Responsabilidad solidaria en consorcios sin contabilidad independiente

El Tribunal Fiscal señala que la prórroga del plazo de fiscalización es una medida excepcional que afecta la seguridad jurídica del contribuyente, por lo que debe estar debidamente motivada.