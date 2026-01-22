En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica lo que se pretendió imponer a través del Proyecto de Ley 3280/2025, es decir, la diferenciación de tratamiento de los intereses cuando un pago indebido o en exceso es originado por el Fisco (interés mayor) o por el contribuyente (interés menor).

Como se recuerda, se le denegó al Ejecutivo esta iniciativa que pretendía derogar lo indicado en la Ley 31962. Si embargo, dicho Poder del Estado en diciembre pasado ha insistido con su postura de diferenciación. Escuchemos este podcast para entender el tratamiento tributario a estos intereses y los principios que se estarían vulnerando, al pretenderse arribar a una postura que diferencie el tratamiento de aquéllos.

