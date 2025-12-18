En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica qué aspecto hoy en día viene fiscalizando la Sunat y qué son temas críticos de control en las empresas, con la finalidad de evitar contingencias innecesarias.
Escuchemos este podcast para conocer la posición del Fisco en las últimas fiscalizaciones que se vienen dando, para tomar así las acciones de prevención necesarias, lo que implica contar con una adecuada asesoría y un personal interno debidamente capacitado para afrontar con éxito las auditorías de la Sunat.
