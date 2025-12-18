Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica qué aspecto hoy en día viene fiscalizando la Sunat y qué son temas críticos de control en las empresas, con la finalidad de evitar contingencias innecesarias.

Escuchemos este podcast para conocer la posición del Fisco en las últimas fiscalizaciones que se vienen dando, para tomar así las acciones de prevención necesarias, lo que implica contar con una adecuada asesoría y un personal interno debidamente capacitado para afrontar con éxito las auditorías de la Sunat.

LEA TAMBIÉN: Responsabilidad solidaria en consorcios sin contabilidad independiente

TE PUEDE INTERESAR

La capacitación preventiva en el régimen sancionador tributario
¿Condonación tributaria?
El Fisco y el “cumplimiento colaborativo”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.