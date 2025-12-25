En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la R.S. 355-2025/Sunat, que menciona un régimen de gradualidad de multas, vinculado al numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario.
Escuchemos este podcast para entender la real dimensión de la aplicabilidad de estas rebajas a la no presentación de declaraciones juradas, que concuerda así a esa nueva actitud más colaborativa del Fisco hacia los contribuyentes.
