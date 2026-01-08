En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la Casación 3429-2024/Huánuco, que analiza los detalles de la denominada “excusa absolutoria”, la cual tiene lugar cuando la regularización tributaria que realiza un contribuyente elimina -bajo ciertas condiciones y requisitos-, la acción penal.
Escuchemos este podcast para entender la real dimensión de la aplicabilidad de la “excusa absolutoria” en la posición de la Corte Suprema, a fin de entender cuándo es que un contribuyente tendrá un riesgo penal cierto si tienen lugar conductas defraudatorias.
