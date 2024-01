La titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga, informó que la presidenta Dina Boluarte y los responsables de las carteras ejecutivas esperan las invitaciones para participar en la celebración de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno.

Como se recuerda, Rubén Apaza, líder del Consejo de Autoridades Organizadoras de la festividad puneña, solicitó que dichas autoridades se abstengan de ser parte de esta celebración tras el rechazo de un grupo de ciudadanos.

Ante esto, la funcionaria señaló que esta manifestación cultural es de “paz y diálogo”, por lo que sería propicio que las autoridades no sean excluidas.

“Esperaremos las invitaciones (...) Yo consideraría que inviten a todos es una fiesta de unión, de paz, de diálogo. La Virgen de la Candelaria no discrimina”, dijo a Exitosa.

Fiesta de la Virgen de la Candelaria. (Foto: Andina)

La titular del Mincul expresó que estas celebraciones costumbristas ayudan a que el Perú siga liderando en actividades turísticas y que es una buena oportunidad para abrirle las puertas a este y otros sectores.

“La Virgen de la Candelaria es una fiesta de unión y paz, que algunas personas digan (que no vaya la presidenta) no significan que se cierren las puertas de las festividades. Es una celebración para todos”, añadió en su intervención.

Seguridad para la presidenta

Esta mañana, el titular de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, comentó sobre si la jefa de Estado, seguirá viajando a regiones del país, y entre ellas a Puno, donde pronto se celebrará la Festividad de la Virgen de la Candelaria.

Esto también, en relación con la agresión física que sufrió la mandataria en la ciudad de Ayacucho.

“Ella lo que ha expresado en el propio Consejo de Ministros es que va a seguir viajando a todas las regiones que corresponda. Donde haya obras que entregar y cerrar, y algunas actividades que ameriten su presencia”.

Concursos y presentaciones de danzas tradicionales, música folklórica, procesiones, misas y más se darán en honor a la famosa Virgen de la Candelaria las próximas semanas. (Fotos: Municipalidad Provincial de Puno)

“No está descartando ninguna. No está descartando ni Ayacucho, ni Puno, ni ninguna región del país. No descarta, lo ha dicho expresamente. Obviamente, se van a tomar todos los mecanismos de seguridad para que no sucedan accidentes como el ocurrido en esa última oportunidad”, agregó.

