La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) realizará su examen de admisión 2026-I los días 16, 18 y 20 de febrero, en donde se incorporarán tres nuevas carreras profesionales las cuales son Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo.

El director de Admisión, Luis Romero, indicó que el examen es una de las pruebas más rigurosas a nivel internacional, lo que asegura seleccionar postulantes de alto rendimiento.

“Este nivel de exigencia nos permite recibir, en promedio, al tercio superior de egresados de secundaria. Eso se refleja luego en la calidad de nuestros estudiantes y en que cerca del 90 % de nuestros egresados ya cuenta con trabajo incluso antes de culminar la carrera”, señaló a la agencia Andina.

LEA TAMBIÉN: LEA TAMBIÉN: Publican ley que garantiza continuidad de estudiantes en caso su universidad pierda la licencia

La UNI ofrecerá 1886 vacantes en las diferentes modalidades. Se espera que se presente entre 5500 y 6 mil postulantes.

Entre las carreras que tienen mayor demanda entre los postulantes se encuentra Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Minas y Geología.

El director de Admisión detalló que el costo del prospecto es de 90 soles, el cual incluye el temario completo y los solucionarios de exámenes anteriores.

Además, el derecho de examen es de 410 soles para estudiantes egresados de colegios nacionales y 780 soles para egresados de colegios particulares.

Para los postulantes a Arquitectura, añadió, se aplica además un examen vocacional con un costo adicional de 160 soles.

El funcionario indicó que las inscripciones están abiertas hasta el 31 de enero, aunque adelantó que no se descarta una posible ampliación debido a la alta demanda.

De acuerdo con el director de admisión, el examen consta de tres evaluaciones, una por cada fecha:

El lunes 16 se tomará razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades.

El miércoles 18 será aritmética, álgebra, geometría y trigonometría.

Finalmente, el viernes 20 se tomará física y química.

Cada prueba consta de 60 preguntas. El examen es acumulativo y no eliminatorio, es decir, los puntajes de los tres días se suman para obtener el resultado final.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba darle continuidad a universidades asociativas sin licencia

Proceso de inscripción

Lo primero es registrarse en línea ingresando al portal admisión.uni.edu.pe, en la opción “regístrate”. Ahí, se deberá crea una cuenta con el DNI del postulante y una contraseña personal.

Lo siguiente es completar tu pre inscripción y datos en la sección de pre inscripción, así como las de datos personales, familiares y complementarias, haciendo clic en “guardar” al finalizar cada una.

Luego, se deberá es descargar la declaración jurada, imprimirla, completarla a mano y cárgala en la plataforma. En la sección “foto y DNI”, se deberá subir una foto tipo pasaporte con fondo blanco y el escaneo del DNI del postulante (anverso y reverso).

Tras ello, se deberá realizar los pagos correspondientes. Descarga la guía de pagos en admisión.uni.edu.pe

Finalmente, deberás descargar la ficha de inscripción y prospecto desde la misma plataforma.