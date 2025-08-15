El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recordó que los usuarios tienen hasta un año, desde la fecha de vencimiento del recibo, para presentar un reclamo por facturación de servicios de telefonía móvil, fija, internet o televisión por cable.

Esta medida aplica también en casos de errores en el cálculo de consumos facturados, inclusión de servicios adicionales no contratados, cobros por reconexión, promociones o paquetes no solicitados, así como cualquier otro cargo con el que el usuario no esté de acuerdo.

Pasos para reclamar

Presenta el reclamo ante tu empresa operadora (presencial, telefónico, escrito o por web). Plazos de respuesta: Notificación: La empresa tiene un máximo de 5 días hábiles adicionales para comunicarte su respuesta. Pago parcial: Mientras el reclamo esté en trámite, paga solo el monto con el que estés de acuerdo.

Ahora, también existe un procedimiento adicional por si el usuario no está conforme con la respuesta:

Presenta un recurso de apelación a tu operadora.

a tu operadora. La empresa debe enviarlo al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) de OSIPTEL en un plazo de 5 días hábiles.

de OSIPTEL en un plazo de 5 días hábiles. El TRASU resolverá en hasta 25 días hábiles y notificará en 5 días.

y notificará en 5 días. Si no estás de acuerdo con esta última decisión, puedes acudir a la vía judicial.

También puedes reclamar hasta un año después de que la empresa te notificó el cobro o emitió el documento con el monto supuestamente adeudado.