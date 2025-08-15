Según la institución, también existe un procedimiento adicional por si el usuario no está conforme con la respuesta. Foto: Difusión.
Según la institución, también existe un procedimiento adicional por si el usuario no está conforme con la respuesta. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El recordó que los usuarios tienen hasta un año, desde la fecha de vencimiento del recibo, para presentar un reclamo por de servicios de telefonía móvil, fija, internet o televisión por cable.

Esta medida aplica también en casos de errores en el cálculo de consumos facturados, inclusión de servicios adicionales no contratados, cobros por reconexión, promociones o paquetes no solicitados, así como cualquier otro cargo con el que el usuario no esté de acuerdo.

LEA TAMBIÉN: Osiptel: más del 67% de atenciones a usuarios fueron por problemas con el servicio móvil

Pasos para reclamar

  1. Presenta el reclamo ante tu (presencial, telefónico, escrito o por web).
  2. Plazos de respuesta:
  4. Notificación: La empresa tiene un máximo de 5 días hábiles adicionales para comunicarte su respuesta.
  5. Pago parcial: Mientras el reclamo esté en trámite, paga solo el monto con el que estés de acuerdo.
LEA TAMBIÉN: Más de medio millón de peruanos ya cambiaron de operadora móvil en lo que va del año: ¿A cuál migraron?

Ahora, también existe un procedimiento adicional por si el usuario no está conforme con la respuesta:

  • Presenta un recurso de apelación a tu operadora.
  • La empresa debe enviarlo al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) de en un plazo de 5 días hábiles.
  • El TRASU resolverá en hasta 25 días hábiles y notificará en 5 días.
  • Si no estás de acuerdo con esta última decisión, puedes acudir a la vía judicial.

También puedes reclamar hasta un año después de que la empresa te notificó el cobro o emitió el documento con el monto supuestamente adeudado.

TE PUEDE INTERESAR

Osiptel: más del 67% de atenciones a usuarios fueron por problemas con el servicio móvil
Osiptel alista nuevo bloqueo masivo de celulares no registrados: los detalles
Osiptel: robos de celulares disminuyen en los últimos años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.