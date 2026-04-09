El paso vehicular por la vía interoceánica Cusco-Madre de Dios es con restricciones, tras la limpieza parcial del kilómetro 145, que fue bloqueada por un deslizamiento de grandes proporciones de lodo, tierra y rocas a causa de las intensas lluvias.

La empresa IIRSA Sur, que realiza el mantenimiento y limpieza de la vía, informó que el fenómeno natural se registró la mañana de ayer en esta zona conocida como “Chili Chili”, jurisdicción del distrito de Marcapata, provincia cusqueña de Quispicanchi.

Conductores de transporte de pasajeros, turistas y carga, se vieron afectados cuando se dirigían de la ciudad de Cusco a Puerto Maldonado y viceversa, pues quedaron varados por varias horas.

Sin embargo, tras el desplazamiento del personal de la empresa y maquinaria pesada, se logró el retiro de las rocas y tierra, labor que permitió por la tarde el paso de los vehículos, pero es con restricciones, debido a la vulnerabilidad.

La empresa recomienda conducir a los choferes con suma precaución y respetar las indicaciones del personal en la vía para garantizar la seguridad de todos.