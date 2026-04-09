Vía Interoceánica. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El paso vehicular por la vía interoceánica Cusco-Madre de Dios es con restricciones, tras la limpieza parcial del kilómetro 145, que fue bloqueada por un deslizamiento de grandes proporciones de lodo, tierra y rocas a causa de las intensas lluvias.

jurisdicción del distrito de Marcapata, provincia cusqueña de Quispicanchi.

Conductores de transporte de pasajeros, turistas y carga, se vieron afectados cuando se dirigían de la ciudad de Cusco a Puerto Maldonado y viceversa, pues quedaron varados por varias horas.

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Sin embargo, tras el desplazamiento del personal de la empresa y maquinaria pesada, se logró el retiro de las rocas y tierra, labor que permitió por la tarde el paso de los vehículos, pero es con restricciones, debido a la vulnerabilidad.

La empresa recomienda conducir a los choferes con suma precaución y respetar las indicaciones del personal en la vía para garantizar la seguridad de todos.

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