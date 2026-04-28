Touring busca ampliar la atención a usuarios en Lima Centro y Sur ante reclamos por la nueva sede en Comas. Foto: Dante Piaggio / El Comercio
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Redacción Gestión
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El Touring y Automóvil Club del Perú remitió a la Municipalidad de Lima un plan técnico para que se les permita continuar atendiendo al público en el sur de la capital.

La propuesta fue enviada el pasado 16 de abril, y según el TACP, es económicamente viable y se rige por las condiciones

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“La propuesta tiene como objetivo garantizar la continuidad de una atención ordenada, transparente y eficiente para miles de postulantes de las zonas centro y sur de Lima, quienes quieren obtener y revalidar licencias de conducir de la Clase A”, mencionaron.

Cabe añadir que la apertura de la nueva sede de evaluación de la MML, ubicada en Comas,

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De esa manera, el Touring exhortó a la Municipalidad de Lima a evaluar la propuesta y ofrecer una pronta respuesta.

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