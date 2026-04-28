El Touring y Automóvil Club del Perú remitió a la Municipalidad de Lima un plan técnico para que se les permita continuar atendiendo al público en el sur de la capital.

La propuesta fue enviada el pasado 16 de abril, y según el TACP, es económicamente viable y se rige por las condiciones establecidas con el operador del centro de evaluación de Comas (Concesionario Circuito Vial Lima Norte S.A.C.).

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“La propuesta tiene como objetivo garantizar la continuidad de una atención ordenada, transparente y eficiente para miles de postulantes de las zonas centro y sur de Lima, quienes quieren obtener y revalidar licencias de conducir de la Clase A”, mencionaron.

Cabe añadir que la apertura de la nueva sede de evaluación de la MML, ubicada en Comas, ha generado incomodidad entre los ciudadanos debido a las demoras, lejanía y desorden.

De esa manera, el Touring exhortó a la Municipalidad de Lima a evaluar la propuesta y ofrecer una pronta respuesta.