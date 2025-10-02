El jueves 2 de octubre el dólar en Perú comenzó el día sin variación, en medio de incertidumbre por el cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos que puede complicar la toma de decisiones de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.485. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.485 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.34% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.465 a la compra y S/ 3.474 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaban con leves alzas el día anterior, tras cerrar septiembre con un tono positivo, pero con el telón de fondo de la incertidumbre por el cierre parcial del Gobierno en Estados Unidos que puede complicar la toma de decisiones de la Reserva Federal.

El Gobierno estadounidense paralizó gran parte de sus operaciones el miércoles debido a que las profundas divisiones partidistas impidieron que el Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo sobre financiación, desencadenando lo que podría ser un largo y agotador estancamiento que podría causar la pérdida de miles de empleos federales.

“El cierre amenaza con frenar la publicación de datos clave, como las solicitudes de subsidio por desempleo y la creación de empleo de septiembre, dejando a los mercados sin claridad sobre la política monetaria”, dijo la casa de bolsa GBM.