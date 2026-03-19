El viernes 20 de marzo se inicia la estación de otoño y Lima aún experimenta temperaturas elevadas durante el día que superan los 30 grados Celsius. ¿Bajará la sensación de calor? ¿Qué se espera para los siguientes días? El Senamhi responde.

El último reporte de la institución detalló que esta semana se han registrado temperaturas de 32 y 33 grados centígrados en las zonas de La Molina, Carabyallo y San Juan de Lurigancho.

A través de sus redes sociales, indicó que hasta el viernes 20 de marzo continuarán las temperaturas de moderada a fuerte intensidad. Se prevé un cielo con poca nubosidad al mediodía, lo que intensificará la radiación ultravioleta. Se esperan además vientos en horas de la tarde.

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¿Tendremos un otoño cálido?

Angie Flores, especialista en Senamhi, comentó que recientemente hubo una reducción de “anomalías negativas frente a la costa de Lima” lo que ha provocado noches más cálidas y días con temperaturas no tan altas.

“Ahora, al disminuirse esto, se está calentando el mar nuevamente y otra vez tenemos un incremento de temperatura”, detalló.

“El 20 comienza el otoño. El 22 aproximadamente podría activarse una otra vez el anticiclón del Pacífico Sur con vientos más intensos que favorecen que descienda un poco la temperatura. Por la noche la sensación será más refrescante, como estamos experimentando las últimas semanas”.

Sin embargo, agregó, que debido al ligero incremento de la temperatura del mar se podrían incrementar también las temperaturas nocturnas.

¿Por qué hace tanto calor en San juan de Lurigancho y Carabayllo?

La especialista explicó que estas jurisdicciones al estar alejadas del mar no reciben los beneficios de frescura y menor temperatura que otorga el mar a los distritos costeros.

“En estos lugares se siente mayor temperatura porque están más alejados del mar. El mar es justamente un termorregulador. A los distritos más cercanos lo ayuda a que no se dispare tanto las temperaturas, pero al estar más lejos del mar, como San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Puente Piedra, no reciben ese efecto”.

Por esta razón, las temperaturas se disparan durante el día y registran mayores valores durante la noche.

Consultada sobre la proyección que se tiene del invierno 2026, comentó que aún estamos ante un niño costero, lo cual hará variar las temperaturas que se esperan a partir de junio.