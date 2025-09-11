La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la suspensión del examen de admisión 2026-I, el cual estaba programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, debido a una protesta estudiantil en la institución.

En un comunicado publicado en redes sociales por Vicerrectorado Académico de Pregrado, se precisa que esta medida se tomó con el objetivo de resguardar la seguridad de los postulantes y el orden institucional.

Esta decisión se da luego de que en el transcurso esta tarde un grupo de estudiantes protestaran contra lo que ellos califican como una “privatización” a la educación superior.

Los hechos iniciaron cuando un grupo de estudiantes derribó la reja de la puerta 2 de la universidad para ingresar al campus, iniciando así una ocupación del lugar.

Desde ese momento, permanecen en dichas instalaciones exigiendo el retiro de las disposiciones que, a su juicio, buscan modificar el carácter público de la universidad.

Esto ocurrió durante el horario habitual de clases, lo cual sorprendió a varios estudiantes que, ante ello, tuvieron que salir de las instalaciones, según reportó ATV.

En tanto, el proceso de admisión queda suspendido hasta nuevo aviso.