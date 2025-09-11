San Marcos informa la suspensión de su examen de admisión 2026-I por actos de vandalismo. (Fuente: El Peruano)
San Marcos informa la suspensión de su examen de admisión 2026-I por actos de vandalismo. (Fuente: El Peruano)
Redacción Gestión
La (UNMSM) anunció la suspensión del 2026-I, el cual estaba programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, debido a una protesta estudiantil en .

publicado en redes sociales por , se precisa que esta medida se tomó con el objetivo de resguardar la seguridad de los postulantes y el orden institucional.

Esta decisión se da luego de que en el transcurso esta tarde un grupo de estudiantes protestaran contra lo que ellos califican como una “privatización” a la educación superior.

Los hechos iniciaron cuando un grupo de estudiantes derribó la reja de la puerta 2 de la universidad para ingresar al campus, iniciando así una ocupación del lugar.

Desde ese momento, permanecen en dichas instalaciones exigiendo el retiro de las disposiciones que, a su juicio, buscan modificar el carácter público de la universidad.

Esto ocurrió durante el horario habitual de clases, lo cual sorprendió a varios estudiantes que, ante ello, tuvieron que salir de las instalaciones, según reportó ATV.

En tanto, el queda suspendido hasta nuevo aviso.

Comunicado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunciando la suspensión de examen de admisión 2026-I. Foto: Facebook UNMSM.
