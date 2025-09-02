La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) introducirá una novedad en su Proceso de Admisión 2026-II: los estudiantes de pregrado activos y regulares podrán postular, por única vez, a otra carrera dentro de la misma casa de estudios.

El acuerdo fue adoptado en la Mesa de Diálogo Institucional, instancia en la que participaron autoridades universitarias y representantes estudiantiles. “Los estudiantes de pregrado de la UNMSM que se encuentren en la condición de activos y regulares podrán ingresar por única vez a otra carrera en el Proceso de Admisión 2026-II”, detalló la institución en un comunicado oficial.

Para acceder a este beneficio, los postulantes deberán presentar una Declaración Jurada de Retiro Definitivo de su carrera anterior, documento que será emitido por la Oficina Central de Admisión (OCA). El retiro procederá automáticamente en caso el alumno logre ingresar a la nueva opción académica.

La rectora Jeri Ramón Ruffner encabezó la Mesa de Diálogo Institucional en la que se aprobaron los cambios para el Proceso de Admisión 2026-II en San Marcos. Foto: UNMSM.

En la misma sesión se aprobó que los titulados y graduados universitarios paguen un único concepto de matrícula de S/ 500 semestrales .

La reunión fue encabezada por la rectora Jeri Ramón Ruffner, acompañada del vicerrector Académico de Pregrado, Carlos Cabrera Carranza, así como directivos, asesores legales y representantes estudiantiles.

Finalmente, la rectora reiteró que la universidad mantiene su compromiso con la gratuidad y excelencia de la enseñanza, descartando versiones sobre una eventual privatización de los servicios educativos en la Decana de América, que cuenta con 474 años de trayectoria.