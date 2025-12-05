Pese a los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrá operativas varias de sus oficinas en Lima con el fin de atender trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida busca facilitar la gestión de documentos pendientes y evitar la acumulación de solicitudes en los días posteriores.

A nivel nacional, más de 50 centros abrirán sus puertas, aunque no todos tendrán habilitados los servicios de identificación. Reniec recomienda verificar qué locales ofrecerán trámites vinculados al documento, a través del siguiente enlace.

Agencias de Reniec en Lima que atenderán los feriados 8 y 9:

Reniec informa que las siguientes oficinas registrales de Lima estarán abiertas durante los feriados:

Oficina registral de Independencia

Oficina registral de Miraflores

Oficina registral de Jesús María

Oficina registral de San Borja

Oficina registral de San Juan de Miraflores

Oficina registral de San Juan de Lurigancho

Oficina registral de Santa Anita

¿En qué horario atenderán?

El horario de atención de las oficinas registrales de Reniec en Lima será de 8.45 a. m. a 4.45 p.m. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán realizar los trámites de DNI para acreditar su identidad, nacionalidad y datos personales al realizar diversas actividades o acceder a servicios públicos.

Costos del DNI electrónico 3.0

Para quienes soliciten por primera vez el DNI electrónico 3.0, el costo será de S/ 30 para adultos (código 02121) y S/ 16 para menores de edad (código 00647) hasta fin de año, trámite presencial en oficina. En el caso de titulares que ya cuentan con DNIe, la renovación tiene un costo de S/ 41 (código 00525) y el duplicado S/ 33 (código 00522), ambos disponibles vía web. Se aconseja realizar el pago previo al trámite.

Las tasas pueden abonarse mediante Yape, agente BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. En el caso de Yape, el usuario debe generar un ticket en la plataforma de recaudación de Reniec, seleccionar el trámite y realizar el pago desde la app, en la opción “Yapear servicios”. Para Pagalo.pe o Banco de la Nación, se requiere presentar el código correspondiente al procedimiento.

Reniec recordó que los DNI tradicionales (azules) seguirán válidos hasta que venza su fecha de caducidad, por lo que continúan habilitados para acreditar identidad y ejercer el derecho al voto.