Un incendio de grandes proporciones se registró la madrugada de este martes 7 de abril en un almacén de productos plásticos de reciclaje, ubicado en el distrito de Puente Piedra.

El siniestro, reportado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú alrededor de las 4:00 a.m. en dicho predio del jirón Los Gallinazos, generó alarma entre los vecinos de la zona.

El brigadier Ronald Sigueñas, jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte de los Bomberos, informó que la rápida intervención de las unidades evitó que el fuego se propague a las viviendas colindantes, en una zona densamente urbanizada.

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“El incendio fue codificado como código dos. Las unidades que llegaron atacaron de forma directa el fuego, el cual se produjo en un local de reciclaje que no llegó a mayores, afortunadamente. No hay víctimas que reportar”, declaró.

Para controlar la emergencia se desplegaron cuatro autobombas, dos camiones cisterna y una ambulancia. Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron confinar y extinguir el incendio sin que se registren daños personales.

En relación con las posibles causas, Sigueñas indicó que aún se encuentran en investigación. No obstante, señaló que en el lugar se halló maquinaria eléctrica que podría estar vinculada al origen del siniestro.

“Se ha encontrado un equipo eléctrico que es probable haya ocasionado el incendio, pero no tenemos la certeza”, precisó.

El jefe bomberil también hizo un llamado a las autoridades municipales y a los propietarios de este tipo de establecimientos para reforzar la fiscalización.

Advirtió que muchos de estos predios operan sin licencias ni condiciones de seguridad adecuadas, lo que incrementa el riesgo ante emergencias.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del incendio.