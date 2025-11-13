La Municipalidad de Ancón emitió una alerta este jueves por el riesgo de colapso inminente del Puente Chillón, ubicado en la Panamericana Norte, a raíz del incremento del tránsito pesado desviado desde la avenida Gambetta , una de las principales vías de conexión para el transporte de carga en Lima Norte.

De acuerdo con el comunicado oficial, el desvío de camiones y unidades de gran tonelaje, que habitualmente circulaban por Gambetta, está generando una sobrecarga crítica sobre la estructura del Puente Chillón, por donde transitan más de 10,000 vehículos pesados diariamente.

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, ingeniero de transportes, advirtió que de mantenerse esta situación, el puente podría colapsar, lo que “generaría un caos para el traslado de miles de personas y vehículos que se dirigen desde el norte hacia el centro de Lima, afectando gravemente la conectividad de la capital y el norte chico”.

El Puente Chillón es un punto estratégico dentro del sistema vial de Lima, al conectar la capital con distritos y provincias del norte, como Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra y Huacho. Su cierre o colapso interrumpiría el flujo comercial y logístico que abastece a diversos mercados y empresas de la ciudad.

Impacto del desvío del tránsito pesado

El colapso parcial de la avenida Gambetta, que motivó el desvío del tránsito hacia la Panamericana Norte, ha intensificado la presión sobre una infraestructura que no fue diseñada para soportar un volumen tan alto y constante de carga pesada.

Expertos en ingeniería de transporte advierten que mantener este nivel de exigencia estructural puede acelerar el deterioro de los componentes del puente y comprometer su estabilidad. Además, destacan que cualquier afectación en esta vía tendría un impacto inmediato en la movilidad de pasajeros, transporte público y logística nacional.

Es por ello que ante esta situación, la Municipalidad de Ancón exhortó a las autoridades competentes —como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional— a evaluar medidas urgentes que permitan reducir la carga vehicular sobre el puente, como restricciones temporales para el transporte pesado o la habilitación de rutas alternas.