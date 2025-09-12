El Ministerio de Cultura, tras la solicitud formal de Palacio de Gobierno, ordenó detener las excavaciones arqueológicas en la Alameda Chabuca Granda, en el centro de Lima, precisando que en quince días también deben finalizar las investigaciones llevadas a cabo por Prolima.

La medida se basa en un informe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, el cual señala que la excavación impacta el área protegida de la sede presidencial y representa un posible riesgo para la mandataria y funcionarios.

Por ello, el Ministerio de Cultura informó oficialmente que las excavaciones deben detenerse y las áreas afectadas tienen que ser completamente cubiertas.

Por su parte, Ernesto Olazo, coordinador de arqueología de Prolima, indicó que esto implica el cese inmediato de labores y el tapado de la zona excavada en quince días.

El documento declara nulas las autorizaciones previas, lo que afecta directamente dos importantes descubrimientos: el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, ambos importantes para la Lima virreinal.

Las excavaciones formaban parte de un proyecto de recuperación de patrimonio impulsado por Prolima, dentro de su plan de renovación paisajística en el Centro Histórico.