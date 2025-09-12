Gobierno anula permisos para excavaciones de proyecto de recuperación patrimonial en el centro de Lima. Foto: Prolima
Gobierno anula permisos para excavaciones de proyecto de recuperación patrimonial en el centro de Lima. Foto: Prolima
El , tras la solicitud formal de , ordenó detener las excavaciones arqueológicas en la Alameda Chabuca Granda, en el , precisando que en quince días también deben finalizar las investigaciones.

La medida se basa en un informe de la Secretaría de Seguridad de la , el cual señala que la excavación impacta el área protegida de la sede presidencial y representa un posible riesgo para la mandataria y funcionarios.

Por ello, el informó oficialmente que las excavaciones deben detenerse y las áreas afectadas tienen que ser completamente cubiertas.

Por su parte, Ernesto Olazo, , indicó que esto implica el cese inmediato de labores y el tapado de la zona excavada en quince días.

El documento declara nulas las autorizaciones previas, lo que afecta directamente dos importantes descubrimientos: el Arco del Puente y el Molino de Aliaga, ambos importantes para la Lima virreinal.

Las excavaciones formaban parte de un proyecto de recuperación de patrimonio impulsado por Prolima, dentro de su plan de renovación paisajística en el Centro Histórico.

