La discusión sobre autorizar a los serenos municipales a portar pistolas eléctricas volvió a tomar fuerza tras el llamado del teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para que el Ministerio del Interior apruebe con urgencia el reglamento que permita aplicar la ley. En medio de voces a favor y en contra, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, ofreció una posición matizada: aplaude que exista la posibilidad jurídica, pero condiciona su uso a entrenamiento, criterios claros y mejores condiciones para los agentes.

Para Espinoza, la discusión no debe centrarse en el arma en sí, si es eléctrica, de goma o de fuego, sino en la estructura que respalde su empleo.

“Son alternativas y, al fin y al cabo, lo que ha sacado el gobierno es una posibilidad que cada municipalidad pueda determinar de acuerdo a su presupuesto” , expresó, tras señalar que “todo eso necesita mucha preparación”.

Espinoza puso el foco en el tipo de riesgos que enfrentan los serenos en las calles. “El serenazgo no se va a enfrentar a una banda con arma larga, pero probablemente se enfrente a un arrebatador con arma blanca o a un acto delictuoso que podría, para reducirlo, hacer uso de esa arma” , afirmó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Para él, las pistolas eléctricas ofrecen una alternativa no letal en escenarios concretos, siempre que su empleo sea regulado.

Frente a las críticas que plantean otros alcaldes —que sostienen que dotar de estas herramientas expone a los serenos a mayor peligro— Espinoza responde con énfasis en la capacitación. “Pero justamente por eso hay una preparación y hay un criterio en el nivel del uso”, sostuvo.

Señaló además que no se trata de entregar el equipo y “mañana darlo”, sino de implementar programas de entrenamiento que incluyan criterios claros de uso, controles y supervisión.

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, considera que las pistolas eléctricas pueden ser útiles para los serenos en casos de arrebatos o ataques con arma blanca, siempre que reciban capacitación adecuada. Foto: GEC.

En la entrevista, el alcalde subrayó que el problema estructural es la falta de preparación y recursos tanto en la policía como, por extensión, en los serenos municipales. “La policía, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene arma de electroshock y tiene arma de fuego. La policía, sí, pero es un ser humano preparado. O sea, ¿el serenazgo también lo podemos preparar o no se puede preparar? Se puede preparar", enfatizó.

En esa misma línea, Espinoza propuso un enfoque integral: antes de ampliar el catálogo de herramientas, los municipios deben garantizar capacitación continua, protocolos de uso, supervisión y condiciones laborales dignas para los serenos. “Primero, pagarles bien, entrenarlos bien, prepararlos bien”, insistió.

En ese marco, Espinoza rechazó soluciones simplistas como “armar” al serenazgo sin cambiar primero la estructura institucional y operativa. “Puedes darle metralleta, un fusil si quieres al sereno. Pero lo que le vayas a dar, hay que partir por una idea clara: tenemos que preparar a estas personas”, indicó.