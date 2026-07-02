Carrera docente universitaria. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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El Congreso publicó la para incorporar al jefe de práctica en la carrera docente universitaria, disponer su nombramiento excepcional y regular la promoción docente.

De esta manera, excepcionalmente, y por única vez,

  • a) Contar con título profesional, grado de maestro y tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional.
  • b) Encontrarse, a la fecha de la entrada en vigor de la presente ley, realizando funciones de jefe de práctica.
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Asimismo, los jefes de práctica nombrados que cuenten con título profesional, grado de maestro y, como mínimo, con cinco años en el ejercicio profesional, son promovidos a la categoría de docentes auxiliares de las universidades públicas.

añade la norma.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con las universidades públicas, serán encargados de efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes a fin de garantizar el nombramiento y promoción excepcional dispuestos por la primera y segunda disposición complementaria final.

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