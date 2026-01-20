El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (Pais) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) la donación de bienes muebles como electrodomésticos, equipos de computación, tablets y teléfonos celulares, con el objetivo de acondicionar los Tambos que brindan servicios sociales a habitantes de las zonas más remotas del territorio nacional.

Para ello, el director ejecutivo de PAIS, Carlos Yañez Lazo, explicó a Carlos Chirinos Gómez, superintendente adjunto de la Sunat, que el programa que lidera articula la prestación de proyectos y actividades de entidades públicas y privadas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población rural.

“A través de los Tambos se coordina con diversas instituciones públicas y privadas para atender a pobladores que viven lejos de las urbes. También se gestiona campañas médicas con las gerencias regionales de salud y organizaciones no gubernamentales”, explicó Yañez.

Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. En segundo lugar está Puno (63), tercero Loreto (53) y cuarto Huancavelica (51), además de otros a lo largo del territorio nacional. Estos puntos de ayuda social auxilian a 14 mil 960 centros poblados.

A la fecha, el programa Pais ha enviado solicitudes de donación a la División de Disposición de Bienes y Mercancías de la Sunat para requerir muebles incautados, los cuales se encuentran en los almacenes de la superintendencia de Lurín y en otras provincias.