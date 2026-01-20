Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. Foto: Midis.
Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. Foto: Midis.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (Pais) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) la donación de bienes muebles como electrodomésticos, equipos de computación, tablets y teléfonos celulares,

Para ello, el director ejecutivo de PAIS, Carlos Yañez Lazo, explicó a Carlos Chirinos Gómez, superintendente adjunto de la Sunat, que el programa que lidera articula la prestación de proyectos y actividades de entidades públicas y privadas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población rural.

. También se gestiona campañas médicas con las gerencias regionales de salud y organizaciones no gubernamentales”, explicó Yañez.

LEA TAMBIÉN: Midis adelanta pago del programa Contigo por emergencia por lluvias en varias regiones

Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. En segundo lugar está Puno (63), tercero Loreto (53) y cuarto Huancavelica (51), además de otros a lo largo del territorio nacional. Estos puntos de ayuda social auxilian a 14 mil 960 centros poblados.

Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. Foto: Midis.
Con 64 Tambos, Cusco es la región con mayor cantidad de estas plataformas. Foto: Midis.
LEA TAMBIÉN: Midis pide a Fiscalía, Contraloría y Digesa acompañar proceso de contratación pública

A la fecha, el programa Pais ha enviado solicitudes de donación a la División de Disposición de Bienes y Mercancías de la Sunat para requerir muebles incautados, los cuales se encuentran en los almacenes de la superintendencia de Lurín y en otras provincias.

TE PUEDE INTERESAR

Se aprueba transferencia al Midis para financiar ejecución de 17 proyectos de tambos
Pucará y Iamgold terminan acuerdo de opción en proyecto Los Tambos en Ayacucho

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.