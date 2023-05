El Poder Judicial decidió cambiar las reglas de conducta en contra de Yenifer Paredes, sobrina del expresidente Pedro Castillo, y le prohibió comunicarse con testigos y coinvestigados del Caso Anguía.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió el pedido que hizo el Ministerio Público, tras señalar en audiencia que es válido y justificado incluir esta nueva restricción, que no le permitirá comunicarse con Castillo Terrones ni con la exprimera dama Lilia Paredes.

Además de no poder comunicarse con testigos y coinvestigados, Parades Navarro tampoco podrá brindar declaraciones a la prensa sobre hechos concernientes a la investigación.

El pedido fiscal se realizó luego de que se conociera que Yenifer Paredes realizó 12 visitas, entre el 23 de diciembre del 2022 y el 7 de febrero pasado, al exjefe de Estado en el penal de Barbadillo (Ate).

Como se recuerda, el exmandatario se encuentra recluido en dicho centro penitenciario tras ordenarse 18 meses de prisión preventiva en su contra por el fallido golpe de Estado que perpetró en diciembre pasado.

Durante la audiencia de este miércoles 10 de mayo, la imputada confirmó que sí ha acudido a visitar a Pedro Castillo al reclusorio, pues lo considera su “padre putativo”. Además, explicó que cada visita fue supervisasa por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Quisiera confirmar lo que dice el fiscal. Yo sí visito a mi padre putativo, lo estimo mucho, me ha criado desde niña y lo seguiré visitando ya que es la persona que quiero. No está su familia cercana, mi mamá está lejos, mis hermanos también. Lo he hecho y lo seguiré haciendo”, manifestó la cuñada del expresidente.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Sala de Apelaciones del Poder Judicial revocó la prisión preventiva que cumplía Paredes Navarro y le impuso un régimen de comparecencia con restricciones.

