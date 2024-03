La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se presenta ante el Pleno del Congreso de la República a fin de responder dos pliegos interpelatorios por la venta virtual de entradas al santuario arqueológico de Macchu Picchu (Cusco), que generó toda una controversia y protestas en dicha región.

Durante su intervención, la ministra enfatizó la necesidad de cambiar el modelo de venta de entradas a esta zona arqueológica, al señalar que un grupo de personas se beneficiaban indebidamente con grandes sumas de dinero.

En ese sentido, advirtió que existía un esquema de acaparamiento de compra o reservas de entradas para crear “escasez artificial y revenderlas a precios elevados”.

“La exdirectora de la Oficina Desconcertada de Cusco denunció en el 2022 que grupos compraban grandes cantidades de boletos o las reservaban para crear escasez artificial y revenderlas a precios elevados, con sobreprecios de S/ 150 a S/ 250 soles. Diariamente se acaparaban hasta 350 boletos”, cuestionó.

Según dijo, esta práctica corrupta (reventa de entradas) generó ingresos de S/70,000 por día y S/25′550,000 anuales.

“La adquisición de entradas por medios informales e ilegales deteriora la imagen del país ante turistas, generando confusión y frustración”, criticó.

La titular del Mincul añadió que “resulta inconcebible retornar al anterior sistema de venta de boletos”, que estaba sujeto a una serie de deficiencias e irregularidades.

“Según el informe de la Contraloría, el sistema no contaba con el sistema de control respectivo, lo que no permitía llevar una contabilidad transparente y no se podía controlar el ingreso”, apuntó tras precisar que el órgano de control detectó la venta de 21,000 entradas a Macchu Picchu por encima del aforo permitido.

Empresa no recibirá ninguna comisión

Respecto a la decisión de otorgarle la buena pro a la empresa Joinnus para que comercialice, a través de la página “tuboleto.cultura.pe”, la venta de boletos virtuales a Macchu Picchu, Urteaga remarcó que dicha compañía contaba con la experiencia indicada en los términos de referencia del contrato, como lo son la experiencia de 8 años en la prestación del servicio de venta de boletas similares, contar con RUC y no registrar sanciones. “Todos estos requisitos fueron cumplidos”, dijo.

“El Ministerio de Cultura, en la contratación de la plataforma de venta de boletos, siguió escrupulosamente estas reglas y principios. Para llevar a cabo este proceso se realizó una indagación de mercado, se recogió información de las principales empresas dedicadas al rubro, a quienes se solicito la cotización correspondiente. En virtud de ello, se optó por contratar los servicios de la empresa (Joinnus), que ofreció la mejor oferta para el estado: S/ 3,000 mensuales de alquiler por la plataforma”, aseveró.

La ministra añadió que su despacho ha solicitado asesorías sobre la legalidad de este contrato, así como se pidió que se aplique el control concurrente de la Contraloría General de la República.

“Ratificamos que hemos garantizado la transparencia en todo el proceso de contratación de la plataforma, siendo que se cumplió con publicar el proceso en el portal de OSCE en su oportunidad”, acotó, tras precisar que cumplirán con adoptar todas las medidas, observaciones y recomendaciones que formulen las autoridades a la plataforma temporal.

Respecto a las utilidades que percibirá Joinnus, Urteaga enfatizó que, de manera previa a la implementación de la plataforma, se coordinó con la empresa que no recibirá comisión alguna por la venta de boletos.

De esta manera, desmintió que la compañía recibirá S/12 millones por este concepto, tal como se rumorea.

“Desde el inicio de la nueva plataforma se ha garantizado la transparencia y se ha brindado mayores facilidades para la compra de los mismos. Esto ha permitido que, a la fecha, mas de 300,000 ciudadanos puedan comprar con mayor facilidad los boletos a través de esta plataforma. Boletos que antes eran bienes muy escasos y parte del mercado informal”, manifestó.

En ese sentido, informó que se ha logrado una importante recaudación de más de S/ 38 millones, lo que impacta positivamente en la municipalidad de Macchu Picchu, la cual recibe el 10% de los ingresos.

Finalmente, remarcó que la implementación de esta plataforma sí fue consultada por la Oficina Desconcertada de Cultura del Cusco y con los gremios turísticos y operadores formales de la ciudad.

Las reacciones desde el Congreso

Desde Perú Libre advirtieron que se observó un favoritismo desde el Ministerio de Cultura en favor de la empresa Joinnus, por lo que consideraron que Urtega debe dar mayores explicaciones.

“Se ha notado un favoritismo desde el Ministerio de Cultura a esta empresa. El cuestionamiento a la ministra es fundado dado que la tercerización de la venta de entradas de manera virtual, otorgado en agosto del 2023 a la empresa Joinnus, se dio de manera directa. Se debió realizar un concurso publico”, cuestionó Isaac Mita.

En tanto, Diego Bazán, de Avanza País, salió en respaldo de la ministra al señalar que la única intención que tuvo es abrir la modernidad a la forma de ingreso a Macchu Picchu.

“Lo que se busca es luchar contra las mafias que lo único que quieren es seguir con la reventa de tickets (...) espero que esto no sea un mal precedente. No vamos a permitir que esta interpelación avance”, sostuvo.

Luis Aragón, de Acción Popular, remarcó que no estamos en contra de que la venta de entradas a Macchu Picchu sea a través de una plataforma virtual, sino lo que se busca es que sea un proceso transparente.

“Nosotros queremos un proceso transparente, de licitación pública y no vamos a permitir que la corrupción invada los espacios de nuestro santuario histórico de Macchu Picchu”, aseveró.

