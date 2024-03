En conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén brindó un respaldo a los cuatro ministros de Estado que serán interpelados en el Congreso. Estos son Leslie Urteaga (Cultura), Víctor Torres (Interior), Raúl Pérez-Reyes (Transportes) y Rómulo Mucho (Energía y Minas).

“Debo informar que este gabinete está unido y respalda íntegramente a cada uno de los ministros y los respaldamos en estas sesiones de interpelación que se llevarán a cabo. Me refiero al ministro de Interior, Cultura, Transportes y Energía y Minas”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el Gabinete es absolutamente respetuoso de las decisiones que se adoptan en el Congreso y, por supuesto, en esta dinámica de la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

“Reconocemos que en este relacionamiento podemos ser objeto de llamados para informar y de interpelación y en cada una de esas circunstancias el gabinete estará presente”, enfatizó.

Respecto a la situación de Torres, Adrianzén remarcó que estamos en plena ejecución del plan “Perú Seguro”, por lo que dijo que no podemos esperar que los planes den resultados de un día para otro, y más aún cuando se trata de seguridad ciudadana.

“Tenemos que dejar que el plan vaya desarrollándose y si hay que hacer un ajuste, los iremos introduciendo, pero eso no es un tema de personas. No podemos engañar a la población diciendo que vamos sacar uno, poner al otro, y que este que vamos a poner lo va a arreglar todo, y eso no va a ocurrir”, enfatizó.

Añadió que todos los ministros nos encontramos en permanente proceso de evaluación. “Ahí donde sea necesario, se harán cambios, pero de momento hay que darle aire al plan para que pueda dar resultados”, aseveró.

Le responde a Perú Libre

A través de un comunicado, la bancada de Perú Libre (PL) anunció que no otorgará el voto de confianza al nuevo Gabinete Ministerial al considerar que son “el mismo rostro de la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas sociales” en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Además, rechazaron la designación de Adrianzén como titular de la PCM en reemplazo del renunciante Alberto Otárola.

En respuesta, Adrianzén dijo sentirse apenado por la postura de PL debido a que no le dieron la oportunidad de reunirse con su equipo.

“No me han dado la oportunidad de escucharme. Yo hubiera preferido, y este es el talante democrático que inspira el gabinete, de tener la oportunidad de llegar a las bancadas y explicar lo que será la política general del Gobierno”, acotó.

