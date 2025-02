El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra al borde de la censura. La legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, anunció que solo le falta una firma de las 33 necesarias para presentar oficialmente la moción con la finalidad de removerlo de su cargo.

Al respecto, el titular del Interior aseguró que respetará las decisiones del Parlamento, aunque, a su juicio, son equivocadas.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía tomará muestra de voz a ministro Santiváñez por caso de audios

Según dijo, los legisladores que respaldaron con sus firmas esta moción desconocen el trabajo y los resultados de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Como ministro de Estado, nos sometemos al Poder Legislativo. Los congresistas tienen su labor de fiscalización, pero nosotros consideramos que esto se debe a un desconocimiento del trabajo y de los resultados de la Policía”, indicó desde Chiclayo.

Santiváñez recalcó que es él quien establece las políticas en materia de seguridad ciudadana, por lo que remarcó que existe una estrategia clara; de lo contrario, según anotó, “los resultados en capturas y detenciones no serían posibles”.

“Nosotros somos respetuosos de la labor del Congreso, pero eso no significa que no podamos cuestionar sus decisiones”, aseveró.

Recibe el respaldo del Gobierno

En la víspera, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que Santivañez continuará al frente del Mininter, pese a la crisis de inseguridad ciudadana que vive el país.

“No (habrá cambios), no me parece necesario, te lo digo sinceramente, es una labor del Ministerio del Interior y de la Policía, bueno, por lo demás y no quiero ser un eslogan, pero nos compromete a todos y en esta tarea Santiváñez está todos los días trabajando”, dijo en RPP.

El titular de la PCM destacó el trabajo del ministro, quien ha prometido brindar conferencias de prensa constantes para informar sobre los avances de los operativos contra la inseguridad.

“Juan José (Santiváñez) está 24 horas al día trabajando en la lucha contra la inseguridad ciudadana, estos enfrentamientos que hay son esos pleitos políticos, los tengo yo con los congresistas, con los poderes del Estado, con organismos constitucionalmente autónomos, no es nada que en política tenga que llamar la atención”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.