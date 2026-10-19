Revelan que aportantes de campañas del entorno de Ciro Castillo obtuvieron contratos. Foto: Cuarto Poder
Revelan que aportantes de campañas del entorno de Ciro Castillo obtuvieron contratos. Foto: Cuarto Poder
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Redacción Gestión
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, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.

Según el reportaje, realizó dos contribuciones en especies que sumaron S/ 2,480.

Rondinel Silva también figura como proveedor del Gobierno Regional del Callao.

Su madre, Juana Rosa Silva Gamboa, obtuvo 17 órdenes de servicio por 274 mil soles, mientras que su padre, Armando Jorge Rondinel, recibió S/162,258 mediante 18 contratos. El reportaje también menciona contrataciones a favor de sus hermanas Rosa María y Yessenia por S/169.500 y S/43.000 respectivamente.

Otro caso corresponde a Elvira Madalengoitia, exasistente de Ciro Castillo, quien buscaba llegar al Gobierno Regional del Callao por Avanza País. Según la investigación, más del 70% de los aportantes a su campaña son trabajadores de la institución.

Entre los aportantes mencionados figura Aniee Anggela Espezúa Paredes, quien presuntamente entregó S/1,350 a su campaña. Según el reportaje, primero obtuvo órdenes de servicio y actualmente trabaja bajo el régimen CAS en el gobierno regional.

Según la investigación, el primero obtuvo órdenes de servicio por S/ 44,300 soles y la segunda recibió ocho órdenes por S/53,800 soles.

Ante ello, el dominical consultó al gobernador Ciro Castillo sobre los presuntos vínculos entre aportantes y trabajadores, donde indicó desconocer estos casos.

Finalmente, la Dirección Regional de Salud del Callao convocó a un concurso para contratar personal bajo el Decreto Legislativo 1057 a plazo indeterminado a pocas semanas de concluir la gestión.

El proceso ofrece 87 plazas con sueldos de entre S/2,000 y S/ 10,000 soles para especialistas en salud, abogados y personal administrativo.

“El cuestionamiento también parte no solamente por el procedimiento y la evaluación, sino también por la temporalidad. Es decir, la oportunidad que se está teniendo para seleccionar a personas que no van a formar parte de esta gestión, sino de las siguientes gestiones”, indicó José Trelles, especialista en contrataciones públicas.

Cuarto Poder consultó al gobernador Ciro Castillo sobre los presuntos vínculos entre aportantes y trabajadores, donde indicó desconocer estos casos. Foto: Cuarto Poder
Cuarto Poder consultó al gobernador Ciro Castillo sobre los presuntos vínculos entre aportantes y trabajadores, donde indicó desconocer estos casos. Foto: Cuarto Poder

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