Este miércoles, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, remotó sus funciones luego de que un fallo judicial dejara sin efecto la prisión preventiva que recaída en su contra por liderar la presunta organización criminal “Los Socios del Callao” según la Fiscalía.

“Estamos impedidos de hacer declaraciones respecto de la carpeta fiscal (...) sí lo que tengo que decir es que hubiera querido no tener que estar esperando tres días para poder ingresar y hacerme nuevamente cargo del Gobierno Regional. Pero, buena voluntad que tuvo la licenciada Edita Vargas, que fue la encargada de hacer la suplencia respectiva, en este caso de mi ausencia, ausencia de la cual solamente pueden hablar mis abogados”, advirtió al inicio de la conferencia de prensa.

Luis Palomino, integrante de la defensa técnica, comentó que se ha dispuesto la prohibición de ausentarse de la localidad, a la prestación de una caución económica, la prohibición de abandonar el territorio nacional por 24 meses, la prohibición de comunicar por cualquier medio con sus coinvestigados, la prohibición de declaraciones a la prensa relacionada con el presente caso.