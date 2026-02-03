A la espera de que el Consejo Regional determine si Ciro Castillo retorna o no al Gore Callao, la gobernadora regional interina, Edita Vargas, señaló que respetará una eventual decisión que disponga el regreso de Castillo al cargo.

En conversación con Canal N, manifestó que ya venció el plazo establecido en un acuerdo del Consejo Regional para definir su permanencia o el retorno de Ciro Castillo, por lo que corresponde que dicho órgano sesione y adopte una decisión final.

Recalcó que no tiene aspiraciones políticas y que asumió funciones tras el 15 de diciembre, fecha en la que empezó a ejecutar acciones de gestión en distintas áreas del gobierno regional.

“Quien habla no tiene fines políticos. Claro que sí (acataría decisión sobre eventual retorno de Castillo),porque hay una responsabilidad política y penal en relación a ello (…) En este momento yo continúo porque el Gobierno Regional no puede estar acéfalo” , indicó.

Vargas agregó que la situación podría representar un riesgo para el Gore Callao, al señalar que existen investigaciones y documentación relevante en diversas gerencias. “Hay un riesgo enorme de que la información desaparezca” , sostuvo.

Edita Vargas manifestó que esperará la decisión del Consejo Regional y que acatará lo que se determine en las próximas horas. Foto: Congreso/Referencial.

Asimismo, afirmó que en la actualidad hay áreas claves como logística, tesorería y administración que podrían verse afectadas. Además, trabajadores de sectores como salud y educación también se verían perjudicados y hasta podría retrasarse la entrega de beneficios económicos dispuestos por el Gobierno nacional.

“Esto va a perjudicar el beneficio de los trabajadores a nivel de toda la región, Hay un bono que ha mandado el gobierno nacional, el cual no les va a llegar”, apuntó.

Finalmente, Edita Vargas refirió que cualquier decisión deberá adoptarse respetando el marco legal y bajo responsabilidad de los consejeros regionales y del Jurado Nacional de Elecciones.

Consejo Regional del Callao pide intervención de la Fiscalía y PNP

Mediante un comunicado, el colegiado en pleno del Consejo Regional del Callao pidió la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú para restituir a Ciro Castillo en su cargo de gobernador regional.

“Nos reafirmamos en el comunicado emitido el día 2 de febrero del 2026, donde declaramos nuestro respeto a las decisiones judiciales y a la normatividad aplicable. Por lo cual resulta innecesario un Acuerdo de Consejo Regional para la restitución del señor Ciro Castillo en su cargo ”, manifestó.

Consejo Regional del Callao considera "innecesario" un Acuerdo para la restitución de Ciro Castillo en su cargo de gobernador. (Foto: Andina)

“Ante los graves hecho que vienen ocurriendo en el Gobierno Regional del Callao, condenamos las actitudes antidemocráticas e ilegales que vienen sucediendo en los últimos días. En aras de la gobernabilidad es que solicitamos la intervención del Ministerio Público y la Policía Nacional ”, agregó.

Finalmente, el Consejo Regional reafirmó su compromiso de continuar con los procesos de fiscalización que se han venido realizando a la gestión de Ciro Castillo por el periodo del ejercicio 2023-2026, así como el caso del periodo en el que asumió funciones la Vicegobernadora, de diciembre del 2025 a febrero del 2026.