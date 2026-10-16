ATU evalúa una segunda marcha blanca después de la entrega del proyecto al 100%. (Foto: Difusión)
ATU evalúa una segunda marcha blanca después de la entrega del proyecto al 100%. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El director de Infraestructura de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Carlos Peña, informó que la obra que conectará el Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima estará terminada al 100 % durante la primera semana de diciembre de este año.

precisó.

Actualmente, la obra registra un avance del 97%. Como parte de las pruebas operativas, se realizó una primera marcha blanca, del 1 al 6 de octubre, que acumuló 3,429 viajes en seis días. Los resultados permitirán ajustar aspectos técnicos y operacionales para facilitar la conexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

La obra facilitará la conexión entre diversos sectores de la capital y beneficiará principalmente a los usuarios del Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y Breña.

Se evalúa segunda marcha blanca

Según el vocero de la ATU, una vez que Emape entregue la obra al 100%, se evaluará la posibilidad de realizar una nueva marcha blanca. Esta medida permitiría probar el funcionamiento del servicio antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, temporadas en las que miles de personas se movilizan hacia importantes centros comerciales, como el emporio de Gamarra.

“Estamos coordinando con Emape el cronograma de las pruebas para noviembre y diciembre. Antes de una nueva prueba operativa con pasajeros, hay una serie de protocolos que realizar en vacío y pruebas que se tienen que completar para culminar los planos”, explicó.

ATU evalúa una segunda marcha blanca después de la entrega del proyecto al 100%. (Foto: Difusión)
ATU evalúa una segunda marcha blanca después de la entrega del proyecto al 100%. (Foto: Difusión)

Alta demanda de viajes, durante primera marcha blanca

La primera marcha blanca de la extensión del Metropolitano por la vía Grau se desarrolló durante seis días, en los que registró 470 viajes el jueves 1 de octubre y 520 el viernes 2. La mayor demanda se alcanzó el sábado 3, con 737 viajes, mientras que el domingo 4 se contabilizaron 568, el lunes 565 y el martes 599 viajes.

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La estación Parinacochas concentró la mayor demanda, con 1,687 viajes, seguida de Andahuaylas, con 1,136, y Abancay, con 606. Según la ATU, la cercanía de Parinacochas al emporio comercial de Gamarra explica la preferencia de los usuarios por este punto de embarque y desembarque.

“Entre la modelación y el comportamiento de los usuarios siempre hay una brecha que se cierra con este tipo de marchas blancas”, explicó al referirse a la importancia de las pruebas para conocer los patrones reales de desplazamiento.

ATU evalúa una segunda marcha blanca después de la entrega del proyecto al 100%. (Foto: Difusión)
ATU evalúa una segunda marcha blanca después de la entrega del proyecto al 100%. (Foto: Difusión)

Destinos preferidos

La primera marcha blanca también permitió familiarizar a los pasajeros con el funcionamiento del nuevo servicio y verificar distintos componentes necesarios para su operación. Entre ellos figuran el acercamiento de los autobuses a los andenes, el acoplamiento de los vehículos en la Estación Central, la señalización hacia las nuevas paradas y el funcionamiento de los sensores de las puertas y los equipos de radio.

Agregó, además, que la conexión permitirá reducir los tiempos de desplazamiento entre distintos puntos de Lima. La trayectos, dijo, que actualmente pueden tomar entre 40 y 60 minutos podrían realizarse en menos de 20 minutos con la nueva interconexión.

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