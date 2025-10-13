El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lidera la rendición de cuentas 2025. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

El lunes 13 de octubre es la fecha límite para que altos funcionarios como ministros, gobernadores y alcaldes renuncien para poder postular a sus cargos si aspiran en participar en las elecciones generales de abril de 2026.

El burgomaestre realizó ayer un evento para rendir cuentas de su gestión 2025 en el parque de la Exposición

Durante su exposición, el burgoamestre indicó que “como alcalde”. mañana realizará una actividad en beneficio de Ñaña, dejando así aún la duda sobre su dimisión para tentar el sillón de Pizarro.

LEA TAMBIÉN:Policía detiene a sujeto armado en actividad de Rafael López Aliaga en VMT

No obstente, durante su discurso habló sosbre las obras realizadas y agradecía a cada uno de su equipo, sonando a despedida.

En la presentación, intervinieron tanto adultos como menores, quienes le indicaban que postule a la presidencia, lo que sacaba sonrisas al burgomaestre.

Añadió que en estos cuatro años “ha aprendido a tener más autocontrol”.

LEA TAMBIÉN:MML: se debe suspender cobro de peaje hasta que se emita condena contra Villarán

Lo que dijo Renzo Reggiado

El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, se pronunció respecto ante esta posibilidad.

“Esos son temas que ya se ha hablado mucho. Nosotros somos un ejército, yo lo digo con toda la sinceridad del mundo. Las personas que me acompañan desde el principio y quien habla soy parte de una administración y no me puedo inmiscuir en un espacio que no me corresponde”, declaró a la prensa.

Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Foto: MML.
Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Foto: MML.

