El premier Eduardo Arana rechazó las versiones sobre su supuesto alejamiento del Gabinete Ministerial y sostuvo que el Poder Ejecutivo está “sólido”.

“Hay un cúmulo de noticias que se generan a partir de ciertos dichos. El Ejecutivo está sólido. Hay que dar tranquilidad a la población, al Gobierno y al sistema político”, declaró a la prensa.

El fin de semana ya había negado que exista algún conflicto al interior del Ejecutivo.

Esto, al ser consultado por los rumores respecto a una fricción que tiene con el asesor presidencial Juan José Santiváñez, quien sería el artífice del programa de televisión que alista la presidenta Dina Boluarte en TV Perú.

El titular de la PCM aseguró que mantiene una coordinación “permanente y cordial” con el exministro del Interior.

“En el Gobierno no hay ni fricciones ni tareas que se hagan de manera independiente, no hay acto de Gobierno que no esté coordinado”, señaló a TV Perú.

A su juicio, todos estos rumores son solo “chismes o trascendidos”, por lo que pidió no prestarle atención.

“Con relación al doctor Santiváñez, quien es un gran profesional y con quien he coordinado frecuentemente como ministro del Interior primero y ahora como jefe de un área muy importante, la coordinación continúa de manera permanente y cordial”, insistió.

Arana reiteró que el trabajo dentro del Gobierno se mantiene de manera conjunta y sin fricciones.

“El trabajo es el que lidera la presidenta, el primer ministro coordina con todos los ministros”, aseveró.

SANTIVÁÑEZ Y EL PROGRAMA DE TV DE DINA BOLUARTE

De acuerdo con el diario El Comercio, el poder de Santiváñez se extiende ahora al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El actual asesor presidencial impulsaría un programa televisivo para Boluarte y, para ello, viene promoviendo cambios en la institución estatal que derivaron en la renuncia de su actual presidenta, Ninoska Chandía, y la salida de dos funcionarias de confianza de Arana.

Santiváñez, según dicho medio de comunicación, en las últimas semanas se habría posicionado como el hombre de confianza de la jefa de Estado por encima de su propio hermano, Nicanor Boluarte, y del premier.

