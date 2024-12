Un nuevo caso de posible ausencia laboral en el Estado por presuntas cirugías plásticas ha encendido las alarmas. Esta vez, se trata de Ninoska Chandía, presidenta ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), quien, al parecer, habría dejado temporalmente su cargo para someterse a una intervención quirúrgica.

De acuerdo al dominical Panorama, la también amiga de la presidenta, Dina Boluarte, habría pasado por el quirófano sin solicitar los permisos correspondientes. Además, que habría recibido su sueldo íntegro pese a no haber cumplido con su horario laboral.

“No solo podría constituir una infracción administrativa y una conducta antiética, sino que también podría derivar en una investigación penal. ¿Debió ella solicitar una licencia sin goce de haber durante su ausencia? Sin duda”; explicó el abogado Andy Carrión.

De acuerdo al informe presentado por Panorama, Ninoska Chandía, presidenta de IRTP, se habría colocado implantes de mamas y pese a que no trabajó durante el postoperatorio cobró íntegro un sueldo de S/ 22 mil.

Días que la presidenta de IRTP se habría ausentado

Según el testimonio que el dominical recogió, el aún esposo de Chandía, contó que estuvo dos días internada en la clínica: el día de la operación y uno adicional, tras el cual fue dada de alta en un estado bastante delicado. “No podía caminar ni realizar muchos movimientos; prácticamente permaneció en cama”, se indicó.

“Tiene una estrecha amistad con el señor Nicanor (Boluarte). No es que ella me lo haya dicho directamente, pero noté que conversaban con frecuencia sobre diversos temas y mantenían mucha comunicación. En su momento, llegué a conocerlo, aunque no tuve trato cercano con él. Ha trabajado con la señora Dina en diferentes ministerios. Imagino que tienen amistad, pero la más cercana fue con el señor Nicanor. Tenían comunicaciones, se llamaban, escribían, tenían bastante acercamiento”, expresó.

Ninoska Chandía trabajó entre el 2021 y el 2022 con Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hoy su esposo, confirma que trabajar con la mandataria es ser amiga de Nicanor Boluarte.

Qué respondió Ninoska Chandía

En su respuesta oficial, Chandía señaló al dominical que está exenta de cumplir un horario laboral. Según los cálculos de Panorama, la ausencia de al menos una semana, le habría valido a Ninoska Chandía un descuento de al menos S/ 5,500 o su equivalente en 5 sueldos mínimos por una semana de ausencia.

