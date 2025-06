El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció este martes sobre el conflicto abierto en el Ministerio Público entre Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación, y Patricia Benavides, que busca ser restituida. En declaraciones a la prensa, el premier lamentó que esta pugna esté deteriorando la imagen del sistema de justicia y reiteró que el Ejecutivo no tomará parte en el enfrentamiento.

“La posición del Ejecutivo será siempre la defensa de la democracia. No vamos a tomar partido por uno o por otro. No vamos a atizar este enfrentamiento para generar más discusión o politizar esta situación. Esto no es correcto”, afirmó Arana en conferencia de prensa tras sesión del Consejo de Ministros.

El jefe del Gabinete expresó su preocupación por la forma en que el conflicto interno en el Ministerio Público impacta no solo en la institucionalidad de dicha entidad, sino también en la percepción ciudadana respecto al sistema de justicia en general. “Como ciudadanos y también como institucionalistas, estamos observando cómo se afecta una institución tan importante como es el Ministerio Público, y cómo eso, además, afecta la democracia” , dijo.

Para el premier, este tipo de disputas entre autoridades no solo debilitan la credibilidad de las entidades involucradas, sino que alejan a la ciudadanía de un ideal de justicia que debería ser predecible, objetiva y cercana a la población. “Afecta a la ciudadanía que quiere confiar en un sistema de justicia sin politización, sin afectación de la objetividad”, agregó.

Propuso espacio para el diálogo institucional

En ese sentido, Arana propuso que la controversia pueda discutirse en el marco del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que agrupa a las principales autoridades del sector, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia. La presidenta Dina Boluarte lidera este espacio, y el premier participa como invitado.

El jefe del Gabinete, Eduardo Arana, ofreció el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia como espacio para abordar la controversia entre las fiscales Espinoza y Benavides. Foto: PCM.

“Ofrecemos este espacio para compartir y analizar estos temas juntamente con todos los titulares del Consejo. Sería un buen espacio para poder conversar y delimitar de manera muy amable los temas en cuestión ”, sostuvo.

Arana aclaró que, si bien el Ejecutivo no puede intervenir directamente en el conflicto para no vulnerar la autonomía de las entidades, no puede permanecer indiferente ante el daño institucional que se viene generando. “No podemos desconocer que existe un problema en el sistema de justicia. No lo vamos a negar. Pero eso no significa que nos vamos a aprovechar para atizar más el enfrentamiento” , subrayó.

El premier insistió en que el Ejecutivo no busca interferir, sino preservar la institucionalidad. “Aunque se puedan establecer o no responsabilidades, el papel del Gobierno es que la institucionalidad quede incólume. Esto afecta la credibilidad de las instituciones, la democracia y al ciudadano de a pie, que cada día cree menos en el sistema de justicia”, advirtió.

Finalmente, Arana lamentó que los conflictos entre autoridades estén siendo ventilados públicamente sin que se encuentren soluciones de fondo. “Por eso las instituciones se afectan, porque ventilamos estos problemas de manera pública y no encontramos la solución, concluyó.