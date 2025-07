El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Corte IDH por no respetar la soberanía jurídica del Perú, a raíz de la exhortación de dicho frente para bloquear la ley de amnistía a militares y policías procesados por delitos cometidos en los años de lucha contra el terrorismo.

El premier recordó que es potestad del Congreso aplicar la amnistía así como para el Ejecutivo, el indulto; y consideró que “estamos sometidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Al ser consultado sobre una eventual carta de protesta del Estado hacia la Corte IDH, el premier reconoció que “lo van a evaluar en su momento”.

Arana Ysa señaló que la Corte IDH “no debería opinar” ya que cuando lo hace, “está haciendo activismo”. “Y si está haciendo activismo entonces que se dedique a la actividad política (...) La Corte IDH no respeta sus propias normas”, apuntó a RPP.

Corte IDH citó a deudos de desaparecidos en Barrios Altos y La Cantuta para orientación tras ley del Congreso para amnistía a militares y policías. Foto: Eduardo Cavero / EFE

“Las decisiones políticas de aceptar o no una recomendación de la Corte IDH son distintas a las que corresponde dentro del marco regulatorio del derecho internacional. No le digo que vamos o no aceptar, le hablo del marco jurídico”, soslayó.

El premier Eduardo Arana reiteró que no hay antecedentes de invasión de la potestad del Congreso o del Ejecutivo. “No sabemos si lo vamos a aprobar o no”, mencionó en referencia a la ley de amnistía.