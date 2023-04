El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud de la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski para variar la regla de conducta que le prohíbe salir de Lima por la investigación de lavado de activos en agravio del Estado.

El expresidente había pedido que se le levante el fallo del Poder Judicial que le prohibía ausentarse de Lima Metropolitana a menos que realice un pedido de autorización ante el juzgado a cargo.

Cabe resaltar que el exmandatario afronta la investigación en libertad luego que el Poder Judicial dispusiera modificar la medida de arresto domiciliario por comparecencia con restricciones.

LEA TAMBIÉN: PPK dice que no hubo concertación por indulto a Alberto Fujimori durante su mandato

Investigación de PPK

Según la fiscalía, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, Kuczynski “ha tenido intervención directa para materializar el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Simoes Barata y Alejandro Toledo Manrique, con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de la construcción y mantenimiento del proyecto de la IIRSA Tramos 2 y 3″.

La investigación incluye a las empresas Westfield Capital y First Capital. Ambas obtuvieron contratos para realizar asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.

Entre 2004 y 2007, la constructora brasileña pagó, mediante la concesionaria Trasvase Olmos, la suma de US$ 64,637 a Westfield Capital por las asesorías financieras, mientras que First Capital habría recibido US$ 1′132,287 entre el 2006 y el 2013 por el mismo concepto.

